Intro: LAm MI7 x2



LAm L’avi Si MI7 set em par LAm lava

de bon matí al por MI7 tal,

LAm mentre el MI7 sol espe LAm ràvem

i els carros MI7 vèiem pas LAm sar.



Siset, que MI7 no veus l’es LAm taca

on estem tots lli MI7 gats?

LAm Si no po MI7 dem des LAm fer-nos-en,

mai no po MI7 drem cami LAm nar!



Si estirem tots, el MI7 la cau LAm rà

i molt de temps no MI7 pot du LAm rar.

Segur que REm tomba, tomba, LAm tomba,

ben corcada MI7 deu ser LAm ja.



Si jo l’estiro MI7 fort per a LAm quí

i tu l’estires MI7 fort per al LAm là,

segur que REm tomba, tomba, LAm tomba,

i ens podrem al MI7 liber LAm ar.



MI7 LAm MI7 LAm



Però, Si MI7 set, fa molt LAm temps ja,

les mans se’m van escor MI7 xant

LAm i quan la MI7 força LAm se me’n va,

ella és més MI7 ampla i més LAm gran.



Ben cert sé MI7 que està po LAm drida

però és que, Siset, pesa MI7 tant,

LAm que a cops la MI7 força m’o LAm blida.

Torna’m a MI7 dir el teu LAm cant:



Si estirem tots, el MI7 la cau LAm rà

i molt de temps no MI7 pot du LAm rar.

Segur que REm tomba, tomba, LAm tomba,

ben corcada MI7 deu ser LAm ja.



Si jo l’estiro MI7 fort per a LAm quí

i tu l’estires MI7 fort per al LAm là,

segur que REm tomba, tomba, LAm tomba,

i ens podrem al MI7 liber LAm ar.



MI7 LAm MI7 LAm



L’avi Si MI7 set ja LAm no diu res,

mal vent que se l’empor MI7 tà,

LAm ell qui sap MI7 cap a LAm quin indret

i jo a MI7 sota el por LAm tal.



I mentre MI7 passen els nous vailets

estiro el coll per can MI7 tar

LAm el darrer MI7 cant LAm d’en Siset,

el darrer MI7 que em va ensen LAm yar…



Si estirem tots, el MI7 la cau LAm rà

i molt de temps no MI7 pot du LAm rar.

Segur que REm tomba, tomba, LAm tomba,

ben corcada MI7 deu ser LAm ja.



Si tu l’estires MI7 fort per a LAm quí

i jo l’estiro MI7 fort per LAm allà,

segur que REm tomba, tomba, LAm tomba,

i ens podrem al MI7 liber LAm ar.



MI7 LAm MI7 LAm

REm LAm MI7 LAm