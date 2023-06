FA Fa quasi mitja SOL vida que et conec

i en LAm cara no he pogut entendre com carai ho fas.

I FA jo sempre acabo SOL al teu raconet

i em DO dius que m’espavili que la serie està a punt de comen FA çar.



Hem sopat el SOL caldo amb galets

que LAm l’altre dia la teva àvia ens va tupperitzar.

I, FA sí, se’t SOL veu fe DO liç. FA



Hem sopat a SOL dos mil restaurants,

però LAm res és comparable amb una pizza amb tu al sofà.

Ei, FA t’he portat per SOL esmorzar un croissant

per su LAm car a la tassa aquella em vas fer comprar a la fira dels En FA cants.



Si et puc compa SOL rar amb mil plans,

però LAm res és comparable quan estem tots junts.

I FA han passat els mesos i ens hem a SOL nat fent grans i LAm uoh.



So let me a FA live,

SOL Speak out and take it LAm easy.

‘Cause in the FA night

you’ll SOL open the broken DO door.



So let me a FA live,

SOL Speak out and take it LAm easy.

‘Cause in the FA night

you’ll SOL open the broken LAm door.



FA SOL LAm FA SOL DO



I tu passes pel da FA vant i em mires SOL recte

i ja no LAm sé que fer, si seguir la indirecta.

Però és que, real FA ment, tu tens ganes de SOL festa.

I jo li DO dic al tete que estic al dentista.



Perquè estem molt FA locos

i ara tot ens SOL sembla bé

LAm amb un petonet l’u de gener.

Recordo que FA sempre em deies

SOL que tenia ide DO es de bomber.



So let me a FA live,

SOL Speak out and take it LAm easy.

‘Cause in the FA night

you’ll SOL open the broken DO door.



So let me a FA live,

SOL Speak out and take it DO easy. FA

Cause’ to SOL day, lost my DO way giving REm pray!



Cada cop que et FA miro

SOL penso que t’es LAm timo.

I cada cop que em FA mires

SOL sento que m’es DO times.



Cada cop que et FA miro… (Let me a SOL live!)

Penso que t’es LAm timo. (Solet me alive!)

I cada cop que em FA mires… (Let me a SOL live!)

Sento que m’es DO times. (Solet me alive!)



FA Let me a SOL live!

LAm Solet me alive.

FA Let me a SOL live!

DO Solet me alive.

FA Let me a SOL live!

LAm Solet me alive.

FA Let me a SOL live!

DO Solet me alive.