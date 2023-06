Pregunta-li un dia al si DO lenci qui ha set SOL el que ha cri DO dat,

pregunta-li un dia als res DO sons, s’ha tren SOL cat el LAm plat.

La boira mati FA nera m’humi SOL teja el ca DO mí.

Són les petites FA coses les que ens SOL deixen dor DO mir.



M’avorreix saber el que DO faré a l’aixe SOL car-me del DO llit,

avorrit d’inventar DO mons que em bene SOL ficien a LAm mi.

Soc un mag que prova FA màgia, i el co SOL nill no ha sor DO tit.

No vull ser el que sempre es FA queixa, no et vull SOL complicar el ca DO mí.



DO No ho SOL deixis mo DO rir, tot DO és una SOL merda però es LAm tem aquí.

Junts o FA lluny, com SOL dos cops de DO puny, sobre el FA cap mun SOL tanyes de DO fum.



DO No ho SOL deixis mo DO rir, tot DO és una SOL merda però es LAm tem aquí.

Ja ens veu FA rem i SOL farem el DO pi perquè SOL sí…



Si és que a FA vui no hem vin SOL gut a plo DO rar.

A FA vui no hem vin SOL gut a plo DO rar.

A FA vui no hem vin SOL gut a plo DO rar.

A FA vui no hem vin SOL gut a plo DO rar. SOL



DO SOL DO

DO SOL LAm

FA SOL DO SOL



Re DO gala’m el SOL que no val di DO ners,

si es DO tic tan bé a SOL vui que no em LAm caldria viure més.

Hi ha es FA tones que SOL parlo amb el DO vent.

Quan és FA fosc es SOL tic com un DO llum fluores SOL cent.



Des FA de que tinc me SOL mòria que DO no penso en les coses.

Tots FA els dies fent can SOL çons per can DO tar-les amb les oques.

I els FA rics, els més SOL rics són el cant dels grills.



FA DO SOL LAm

FA DO SOL DO

FA DO SOL LAm

FA DO SOL DO

SOL DO SOL DO SOL



DO No ho SOL deixis mo DO rir, tot DO és una SOL merda però es LAm tem aquí.

Junts o FA lluny, com SOL dos cops de DO puny, sobre el FA cap mun SOL tanyes de DO fum.



DO No ho SOL deixis mo DO rir, tot DO és una SOL merda però es LAm tem aquí.

Ja ens veu FA rem i SOL farem el DO pi perquè SOL sí…



FA DO SOL LAm

FA DO SOL DO

FA DO SOL LAm

FA DO SOL DO

SOL DO SOL DO

FA SOL DO