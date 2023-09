FA DO SOL LAm x2



Em FA trobo la persona que m’ag DO rada

i li faig dos pe SOL tons.

Anem ja cap a LAm iguana

que hi ha tothom al FA port.



Hem vist a Ciuta DO della

junts la posta de SOL sol.

Hem dormit abra LAm çats

sota un banc i fins les nou.



FA Un cavall els ami DO cs i pomada,

vi SOL a perimetral a pel LAm taxi de tornada.

Això és la FA guerra,

amb els a DO glans,

que SOL miris cap a on miris hi ha germans.



Sona un uke FA lele, veiem la platja al DO fons.

Ja s’ha acabat la SOL sele i avui hem vingut LAm tots.

Algú porta una FA birra, i apreta la ca DO lor.

És dijous de ca SOL misa i al cap un moca LAm dor.



Sona un uke FA lele, veiem la platja al DO fons.

Ja s’ha acabat la SOL sele i avui hem vingut LAm tots.

Algú porta una FA birra, i apreta la ca DO lor.

És dijous de ca SOL misa i al cap un moca LAm dor.



FA Sorry si sempre arribo tard,

DO se’m menja el llit sense voler.

SOL Jo no estic fet per matinar.

LAm Truca’m dos cops si no he dit res.



FA Sorry si sempre arribo tard.

DO Però ho he parlat amb el coixí;

SOL Hem pogut arribar a un acord,

LAm diu que avui SOL ens quedem aquí.



Sona un uke FA lele, veiem la platja al DO fons.

Ja s’ha acabat la SOL sele i avui hem vingut LAm tots.

Algú porta una FA birra, i apreta la ca DO lor.

És dijous de ca SOL misa i al cap un moca LAm dor.



Sona un uke FA lele, veiem la platja al DO fons.

Ja s’ha acabat la SOL sele i avui hem vingut LAm tots.

Algú porta una FA birra, i apreta la ca DO lor.

És dijous de ca SOL misa i al cap un moca LAm dor.



FA Quedem tots a la DO platja i se lia,

SOL hi ha tota la meva squad i LAm veig a la maria.

Me’n FA vaig directe al paki a per sang DO ria,

acabo a casa un SOL pavu d’afterhour i ja és de LAm dia.



We split in FA two and lose half of our DO homies,

there’s still people SOL drunk doing stuff like they are LAm dummies,

cops will never FA come cuz our city is full of DO robberies,

so we’ll party SOL until tomorrow and go home like zombies



Sona un uke FA lele, veiem la platja al DO fons.

Ja s’ha acabat la SOL sele i avui hem vingut LAm tots.

Algú porta una FA birra, i apreta la ca DO lor.

És dijous de ca SOL misa i al cap un moca LAm dor.



Sona un uke FA lele, veiem la platja al DO fons.

Ja s’ha acabat la SOL sele i avui hem vingut LAm tots.

Algú porta una FA birra, i apreta la ca DO lor.

És dijous de ca SOL misa i al cap un moca LAm dor.



Fem FA braves, seitons i oli DO vetes,

i prenem el SOL sol aquí a la terra LAm sseta.

Això FA sembla l’anunci d’E DO strella

però no és 2 SOL 009 ni estem a Forme LAm ntera.



Això FA sembla l’anunci d’E DO strella

però no és 2 SOL 009 ni estem a Forme LAm ntera.

Tem FA azos a la carre DO tera,

tu vas en Ves SOL pino i em portes dar DO rera.