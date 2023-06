Intro: DOm FAm SOL x4



A contracor DOm rent

com un estel que FAm fuig,

es SOL pot anar amb peus de plom

però al final res és segur.



Porta’m al DOm riu,

porta’m el FAm riure.

Tinc SOL un record que em viu

i que em fa escriure.



DOm Potser havíem set FAm més normals

però ens és i SOL gual,

som on hem de ser,

som com hem de DOm ser.



Per fer el que es vol

s’hau FAm rà d’anar a contracor SOL rent,

ja ho saps prou bé.



Me la DOm suda que tinguis més SOL# likes

i que et SOL tiris fotos a llocs cars.

M’agrada quan DOm brilles,

quan ets de veri SOL# tat,

quan portes la SOL cara,

la creu i molt gas…



Que me la DOm suda que tinguis més SOL# likes

i que et SOL tiris fotos a llocs cars.

M’agrada quan DOm brilles,

quan ets de veri SOL# tat,

quan portes la SOL cara,

la creu i molt gas, molt gas, molt DOm gas.



FAm SOL

DOm FAm SOL



DOm Qui t’ha domesticat?

FAm Qui t’ha plastificat?

SOL Qui ha fet del mòbil el teu àngel de la guarda?

DOm Volíem volar alt FAm i estem malalts del cap,

SOL un puto selfie més i ja perdré la calma.



DOm Mira’m,

fet de poder, de FAm pors i de mentires.

Vaig SOL vore caure tants dinosaures…

la mort dels DOm líders.

La branca s’ha fet arbre i

FAm el bosc tapa el camí.

SOL Ens hem perdut i a mi m’agrada viure així.



Mira, DOm mira.

fet de poder, de FAm pors i de mentires.

Un SOL puto selfie més i em trac la vida.



Me la DOm suda que tinguis més SOL# likes

i que et SOL tiris fotos a llocs cars.

M’agrada quan DOm brilles,

quan ets de veri SOL# tat,

quan portes la SOL cara,

la creu i molt gas…



Que me la DOm suda que tinguis més SOL# likes

i que et SOL tiris fotos a llocs cars.

M’agrada quan DOm brilles,

quan ets de veri SOL# tat,

quan portes la SOL cara,

la creu i molt gas, molt gas, molt DOm gas.



SOL# SOL

DOm SOL# SOL



DOm Un filtre d’Instagram

no tapa la FAm merda que veig a través dels meus ulls.

SOL Dami Boi, soc cultura catalana

sense escriure com Ramon Llull.

El vostre postu DOm reig el veig d’una hora lluny,

tot l’any es FAm perant que arribi el juny

per pujar les SOL fotos en banyador que et vas fer

de vacances a la platja de Cancun.



Diguem que co DOm mentes i et diré com ets,

s’escapa la FAm vida en pantalles de leds,

veig persones SOL buides com compren somriures,

venent trossets de la seva ànima a pes.



Em donen i DOm gual tots els teus seguidors

si darrera FAm seu amagues tantes pors,

si intentes pin SOL tar el món amb un sol color,

si darrere els penjolls d’or es veu el llautó. Dami!



DOm Potser havíem set FAm més normals

però ens és i SOL gual,

som on hem de ser,

som com hem de DOm ser.



Per fer el que es vol

s’hau FAm rà d’anar a contracor SOL rent,

ja ho saps prou bé.



Me la DOm suda que tinguis més SOL# likes

i que et SOL tiris fotos a llocs cars.

M’agrada quan DOm brilles,

quan ets de veri SOL# tat,

quan portes la SOL cara,

la creu i molt gas…



Que me la DOm suda que tinguis més SOL# likes

i que et SOL tiris fotos a llocs cars.

M’agrada quan DOm brilles,

quan ets de veri SOL# tat,

quan portes la SOL cara,

la creu i molt gas, molt gas, molt DOm gas.