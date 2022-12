Intro: FA LAm SOL LAm



Un co FA sí de ma mare te LAm nia

un bu SOL fet pròsper a la ciu LAm tat.

Fa FA molts anys van envi LAm ar-m’hi

com a SOL jove passant d’advo LAm cat.

Vaig tro FA bar una cambra sen LAm zilla

—una SOL taula, un llit, un mi LAm rall.

Hi arri FA bava que era nit tan LAm cada,

que en al SOL guna taverna del centre s’havia fet LAm tard.

Al FA replà, la senyora Man LAm resa

pas SOL sava les hores co LAm sint

però aquell FA dia semblava alte LAm rada,

va apro SOL par-se, nerviosa, i va LAm dir:

“Dis FA culpi, no sap com o LAm dio

ve SOL nir a demanar-li fa LAm vors,

l’inqui FA lí del tercer aquest mig LAm dia

es SOL tava com boig i ara pico i no res LAm pon”.

A la FA llum d’un immens cane LAm lobre,

vaig o SOL brir-me pas en LAm la foscor.

Avan FA çant entre ombres de LAm mobles,

repas SOL sava les habita LAm cions.

Vaig sen FA tir uns gossos que somi LAm caven,

vaig se SOL guir la pista dels LAm plors

i, sen FA yors, com sabran vaig tro LAm bar-me

un SOL gran heroi ro REm màntic SOL mort al menja LAm dor.



I te FA nia una nota ridícula arru DO gada entre les FA mans

REm plena de dits que jugaven amb trenes,

de postes de sol i don SOL zelles a lloms LAm de cavalls.



Poc des FA prés l’inspector s’apun LAm tava

el con SOL tacte d’un fami LAm liar,

un ger FA mà que vivia a la LAm costa

amb SOL qui celebraven els LAm sants.

Van tan FA car-li els dos ulls amb ten LAm dresa,

van ta SOL par-lo amb un llen LAm çol blanc.

En si FA lenci tothom glope LAm java

el te SOL verd que havia escalfat la mestra del LAm quart.

Un mos FA sèn va pregar un Pare LAm Nostre

amb un SOL fil de veu mort de LAm son.

Al cos FA tat, vam reunir-nos els LAm homes

per mi SOL rar de treure el DO cos.

I esti FA rant d’uns turmells sense LAm vida

vaig sor SOL tir d’aquell menja LAm dor.

La se FA nyora Manresa pa LAm tia

“per l’a SOL mor de Déu, vigilin amb els LAm cops”.

Al car FA rer la carrossa espe LAm rava,

el co SOL txer es distreia obser LAm vant

uns sol FA dats de permís que can LAm taven

SOL sota la llum dels fa LAm nals.

Vam comp FA tar fins a tres per fer LAm força

per pu SOL jar el cadàver a LAm dalt.

Un FA vent fred va gelar LAm l’aire,

un SOL fuet petant amb REm mandra va SOL fer arrencar els ca LAm valls.



I se FA guia amb la nota ridícula arru DO gada entre les FA mans

REm plena de crits en el buit, de desigs violents,

de tempestes que en SOL terren vaixells LAm dins el mar.

RE Plena de dones rient, d’ulls sanguinolents,

de bellesa que SOL no deixa espai per pen LAm sar.

REm Plena de muses ferides per sempre

per claus rovellats en can SOL çons de poetes vul LAm gars.

REm Plena de salts infinits on t’esperen

immòbils, per si vols pas SOL sar-hi, uns gimnastes de LAm glaç.

REm Plena de bèsties bavoses a punt d’enfrontar-se

en combat desi SOL gual amb els presos cris LAm tians.

REm Plena de nens espantats que miren

si arriben els pares SOL sota la pluja cons LAm tant.

REm Plena de joves erectes que arramben

pubilles guarnides pel SOL ball del diumenge de LAm rams.

REm Plena de braços que s’alcen i paren

un taxi sortint de so SOL pars amb amics que se’n LAm van.

REm Plena de creu-me, ho intento, però a estones

sospito, morena, que ai SOL xò no s’aturarà LAm mai.