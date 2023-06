Intro: RE#m LA#m RE#m LA#m FA# SOL# x2



DO# Fes una foto del ter FAm rat

que des d’aquí es pot veure LA#m Mart.

DO# La roba estesa, el meu a FAm gost,

un camp d’espigues i car LA#m gols.



DO# Esperarem que passi el FAm fred

i sota l’arbre parla LA#m rem de tot.

DO# Un bioritme elemen FAm tal,

un mar d’antenes i ani LA#m mals.



FA# Els astronautes volen DO# baix,

els núvols passen com qui FAm no diu res.

FA# Amb les butxaques a les DO# mans

caminarem els passos SOL# d’altres peus. LA#m



FA# Esmorzarem pa amb oli i DO# sal,

ho vestirem amb unes FAm copes de vi.

FA# Deixant de banda la ciu DO# tat,

la tarda és llarga i potser SOL# més, molt més, la nit.



RE#m LA#m RE#m LA#m FA# SOL# x2



DO# Un altre lloc, un altre FAm temps,

on parlarem amb altres LA#m Déus.

DO# El meu secret subtitu FAm lat,

camins d’arròs, camins de LA#m blat.



DO# Esperarem que baixi el FAm sol

i sota l’arbre parla LA#m rem del temps.

DO# Un bioritme elemen FAm tal,

un tros de vida artifi LA#m cial.



FA# Els astronautes volen DO# baix,

els núvols passen com qui FAm no diu res.

FA# Amb les butxaques a les DO# mans

caminarem els passos SOL# d’altres peus. LA#m



FA# Esmorzarem pa amb oli i DO# sal,

ho vestirem amb unes FAm copes de vi.

FA# Deixant de banda la ciu DO# tat,

la tarda és llarga i potser SOL# més, molt més, la nit.



RE#m LA#m RE#m LA#m FA# SOL# x2

DO#