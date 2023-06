Papa, DO jo vull ser to MIm rero.

Papa, DO jo vull matar MIm toros.

Papa, DO jo vull saltar als MIm ruedos. LAm MIm7

DO Ai pa LA# pa, jo LA7 vull ser to REm rero… SOL



I el pa LAm re es desespe DO rava,

ell que e SI ra tan hono LAm rable.

Potes DO tat de la sar MIm dana,

i de les DO lletres cata MIm lanes.



La veri LAm tat no compre DO nia,

quin cony MIm7 de fill que LAm tenia.

Si tenia DO tot el que vo MIm lia,

si tenia a DO mor, tenia fa MIm mília.



I de ca LAm lés no li fal DO taven,

ni cul SI tura ni ensen LAm yança.

De la DO pulcra i refi MIm nada,

exis DO tència ca MIm talana. LAm SOL



Papa, DO jo vull ser to MIm rero.

Papa, DO jo vull matar MIm toros.

Papa, DO jo vull saltar als MIm ruedos. LAm MIm7

DO Ai pa LA# pa, jo LA7 vull ser to REm rero… SOL



I el pa LAm re des de les DO grades,

i com pa MIm7 tia i com plo LAm rava.

Que és que el DO toro empito MIm nava,

al seu DO fill i el rebol MIm cava.



Que és que el LAm toro va arran DO car-li,

els col MIm7 lons d’una cor LAm nada.

I l’hemor DO ràgia era impa MIm rable,

una DO mort inevi MIm table.



Va mo FA rir a la inferme DO ria

MIm7 de la plaça, a LAm mitja tar FA7 da.



I el seu DO fill moria to MIm rero,

ple de DO glòria i ple de MIm fama.

Ple de DO clavells a la MIm tomba,

bande DO rilles i estam MIm petes.



I als bal DO cons geranis MIm negres. LAm SI

Ai DO papa, el teu MIm fill ha mort to SOL rero.

Ai, ai, DO ai.