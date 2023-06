LA

Soc una mica més feliçquan em miro els ocells.Deixo aflorar el meuhippiecom si en fos un d’ells.Aquí penjant del cirererdesfaig el mal delpit,un sentiment quecrida,un sol que es menja la nit.x4Un nus a dins,un crit alvent,unsomni de veritat.Una escala quepuja al cel,sense esglaons, plena d’amor.Que menjohòsties cadadia.Si busqués els ous decristno sé pas si els trobaria,però tinc setgats i unavida.Sol!I no faplou.La gallina diu queprouperò aquí no ha parat ningú.I amb l’aixella ho vaig provantperò mai pujo cap amunt.I tiro pedres als avions,desaprofito moments,penso mètodes decentsper poder treure sostens,invento deu mil cançonsi oblido momentsdolents.Jo vull fer una cançó que salvi elmónperò tinc feinadesper salvar-me a mi.Que deixi créixer elsarbres i els ocells,que no es gasti diners per pagar els reis.Vull fer servir els acords d’una cançó pastelper cagar-me entot, per quedar-me bé.Abans que venguimolt i que no diguiresque ho tregui tot,i que s’ho emporti el vent.x8Surt del niu com la perdiu i arrenca un dianou.Vam néixer a sobre elriu, vam deixar enrerel’ou.No sé què és anar endavant en aquest món rodó,però alço el cap amunt i aixeco el vol.I els teus ulls em fan creure en lavida.I en Jesús és nata i laverge és Maria.Nobusco res més que seguir-tefinson m’arrosseguin els dies.Jo vull fer una cançó que salvi elmónperò tinc feinadesper salvar-me a mi.Que deixi créixer elsarbres i els ocells,que no es gasti diners per pagar els reis.Vull fer servir els acords d’una cançó pastelper cagar-me entot, per quedar-me bé.Si no ho faig de veritat és com si no fesres,vull fer-ho tot i que s’ho emporti el temps.x4