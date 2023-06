Alright!



FA REm LA#



FA Vull petar-ho davant del mirall,

vull petar-ho tots els dies de l’any.

REm Com una butterfly, com una butterfly,

LA# que no la palma mai.



FA Vull petar-ho davant del mirall,

vull petar-ho tots els dies de l’any.

REm Com una butterfly, com una butterfly,

que LA# no la palma mai.



FA Come and get all you want it’s your life,

all your shadows and la, la, la, lights.

Doesn’t matter, if you want it that’s fine.

Whatever, what they say, it’s al REm right.

It’s al LA# right… Al DO right, alright!



Quan FA tot és

tan gran i tan pe DO tit,

tan merda i tan bo REm nic,

tan pobre però tan LA# ric,

que visc somiant que FA visc.

Tan gran i tan pe DO tit,

tan merda i tan bo REm nic,

tan pobre però tan LA# ric…

Alright.



FA Vull petar-ho davant del mirall,

vull petar-ho tots els dies de l’any.

REm Com una butterfly, com una butterfly,

LA# que no la palma mai.



FA I have a dream.

I have a dream!

I have a LA# dream…

REm I have a dream.

I have a LA# dream!

I have a dream…



Saps que ets fli FA pant,

encara que surtis del DO fang.

Que són fli REm pants les tonteries impor LA# tants,

que FA pots tenir el món als teus peus di DO ent-te que t’estima molt,

però REm no pots creure en tu,

si LA# no t’estimes tu.



Saps que ets fli FA pant,

encara que surtis del DO fang.

Que somfli REm pants quan oblidem que ens hi hem fet LA# mal,

que FA pots tenir el món als teus peus di DO ent-te que t’estima molt,

però REm no pots creure en tu,

si LA# no t’estimes tu.



Quan tot FA és

tan gran i tan pe DO tit,

tan merda i tan bo REm nic,

tan pobre però tan LA# ric,

que visc somiant que FA visc.

Tan gran i tan pe DO tit,

tan merda i tan bo REm nic,

tan pobre però tan LA# ric…

Alright. FA



Quan menys hi penso DO és quan més ho peto.

REm Quan menys hi penso LA# és quan més ho peto.

FA Quan menys hi penso DO és quan més ho peto.

REm Quan menys hi penso LA# és quan més ho peto.

FA Quan menys hi penso DO és quan més ho peto.

REm Quan menys hi penso LA# és quan més ho peto.

FA Quan menys hi penso DO és quan més ho peto.

REm Quan menys hi penso LA# és quan més ho peto.



FA DO REm LA# x2

FA