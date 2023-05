LA# Tinc una fi FA nestra i tinc la llum del ma LA# tí,

un dia que m’es FA pera i les ga SOLm nes de seguir.

RE# Que els dies no m’es FA peren però jo vull pensar ai SOLm xí,

vull fer-m’ho venir RE# bé, tinc ganes de creure en LA# mi,

i dir-te que t’es FA timo sense saber qui SOLm ets,

i recordar-ho RE# sempre per si no passa LA# més.



LA# FA LA# RE#

LA# FA LA# FA



LA# Tinc una fa FA mília i tinc un poble pe LA# tit,

tinc un gos que ha a FA près on ha d’anar a fer pi SOLm pí.

RE# I tot el que m’es FA timo nanananini SOLm ni,

ens perdonem i a RE# tropellem l’orgull per se LA# guir.

Després de FA tot és tot el que encara ha de ve SOLm nir,

després de tot és RE# res quan encara estem a LA# quí.



Ja saps que fent les coses FA sense pensar,

podem SOLm arribar a fer coses que mai RE# hauríem pensat,

seguint LA# el fil de FA l que tu vulguis.

LA# El fil i RE# no t’hi amoïnis.



LA# FA LA#

LA# FA SOLm FA

LA# FA LA# Del que tu vulguis!

LA# FA LA#



No estic bus FA cant una farola LA# perquè em doni llum.

No et vull FA veure plorar més, SOLm buscant solucions tot serà millor.



RE# Tinc pinces de co FA lors per estendre els nostres SOLm plors,

en un sissí que RE# tothom sap que és molt posi LA# tiu.

Tot anirà mil FA lor i no es val pensar que no, SOLm

tot anirà mil RE# lor si no perdem la ra LA# ó.



RE# També tinc (també FA tinc!), també tinc (també SOLm tinc!),

tinc com una re RE# mor que es va eixamplant per LA# dins.

Si jo, tam FA poc voldria equivocar LA# -me.

Si tu, po RE# dràs ser lliure i estimar LA# -me,

po FA dré ser lliure i estimbar RE# -me. FA



Una petxina SOLm lliure! RE#

Una petxina LA# lliure! FA

Una petxina LA# lliure! RE#

Una petxina LA# lliure! FA



Ja saps que LA# fent les coses FA sense pensar,

podem SOLm arribar a fer coses que mai RE# hauríem pensat,

seguint LA# el fil de FA l que tu vulguis.

LA# El fil i RE# no t’hi amoïnis.



LA# RE# LA# FA x2

LA#