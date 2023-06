Intro: RE SOL RE LA x2



Res RE sona el plor d’ahir SOL

se RE guint un tros de llum. LA

Dalt el RE pou un sostre blau. SOL

Seguim RE segur. LA



No RE tinc el cor partit SOL

però em RE marxa el cap molt LA lluny.

I RE busco un crit perdut que SOL faci callar al gall. RE

LA Seguim se RE gur. FA# SOL

Seguim se RE gur. LA RE SIm



Ànima LA lliure canta’ls-hi als RE dies,

surt a bus SOL car-te i digue’m que tor SIm nes.

Llàstima, LA puta pluja d’es RE trelles.

Busca’m per SOL sempre i troba les LA notes.



Plora i SIm riu, SOL

i que sigui tot RE de veritat. LA

També tens SIm por del demà. SOL

Plora i RE riu, corre i LA viu,

plora i SIm riu. SOL

Que passi el RE que ha de passar, LA

que sigui SIm tot de veritat. SOL

Plora i RE riu, corre i LA viu.



RE SOL RE LA

RE SOL LA

RE SOL RE



No RE menjo margarides tots els SOL dies.

No RE sempre és de colors, si LA no t’hi avorriries.

Si RE vols podem anar fent el pape SOL rina

i ens RE mirem el camí i els LA marges plens d’ortigues en RE fila.

Des FA# penja’t, des SIm calça’t i des SOL pulla’t si ho sents,

RE que pots ser fe LA liç però no tots els RE dies.



SIm SOL RE LA x2

SIm



SOL Seguim se RE gur. LA SIm

SOL Seguim se RE gur. LA



SIm Salta, saltamar SOL tí! Hi RE ha mil dies bons LA i dies de merda.



SIm SOL RE LA



SIm Salta, saltamar SOL tí! Hi RE ha mil dies bons LA i dies de merda.



SIm SOL RE LA



SIm Salta, saltamar SOL tí! Hi RE ha mil dies bons… LA



Plora i SIm riu, SOL

i que sigui tot RE de veritat. LA

També tens SIm por del demà. SOL

Plora i RE riu, corre i LA viu,

plora i SIm riu. SOL

Que passi el RE que ha de passar, LA

que sigui SIm tot de veritat. SOL

Plora i RE riu, corre i LA viu. RE