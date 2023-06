Intro: DO



Fa una SOL nit clara i tran DO quil·la,

hi ha la SOL lluna que fa DO llum,

els convi LAm dats van arri MI bant

i van om FA plint tota la DO casa

SOL de colors i de per DO fums.



Heus a SOL quí la Blanca DO neus,

en Pulgar SOL cito, els tres Por DO quets,

el gos S LAm noopy i el seu MI secretari E FA mili,

i en Sim DO bad,

SOL l’Ali Babà i en Gulli DO ver.



Oh, benvin SOL guts, passeu pas DO seu,

de les tris SOL tors en farem LAm fum,

que casa MI meva és casa RE7 vostra

si és que hi SOL ha cases d’al DO gú.



Hola Jai SOL mito i doña Ur DO raca,

i en Car SOL panta i Barba A DO zul,

i Frankens LAm tein i l’home MI llop,

i el comte FA Dràcula i Tar DO zan,

SOL la mona Xita i Peter DO Pan.



La senyo SOL reta Mari DO eta

de l’ull SOL viu ve amb un sol DO dat,

els Reis d’O LAm rient, Papa No MI el,

el pato FA Donald i en Pas DO qual,

SOL la Pepa maca i Super DO man.



Bona SOL nit senyor King DO Kong,

senyor As SOL tèrix i en Taxi DO Key,

Roberto Al LAm cázar i Pe MI drín,

l’home del FA sac i en Patu DO fet,

SOL senyor Charlot, senyor Obè DO lix.



En Pi SOL notxo ve amb la DOm onyos

aga SOL fada del bra DO cet,

hi ha la LAm dona que ven MI globus,

la fa FA mília Ulises, DO

SOL i el Capitán Trueno en pati DO net.



SOL DO x4



I a les SOL dotze han arri DO bat

la fada SOL bona i Venta DO focs,

en Tom i LAm Jerry, la brui MI xa Calixta,

FA Bambi i Moby DO Dick,

SOL i l’emperadriu Sis DO sí.



I Morta SOL delo i File DO món,

i Guillem SOL Brown i Guillem DO Tell,

la Capu LAm txeta Vermel MI leta,

el llop Fe FA rotge i el Caga DO ner,

SOL en Cocoliso i en Po DO peye.



Oh, benvin SOL guts, passeu pas DO seu,

ara ja SOL no hi falta nin LAm gú,

o potser MI sí, ja me n’a RE7 dono

que tan SOL sols hi faltes DO tu.



També SOL pots venir si DO vols,

t’espe SOL rem, hi ha lloc per a LAm tots.

el temps no MI compta, ni l’es RE7 pai,

qualsevol SOL nit pot sortir el DO sol.