Intro: RE FA#m x2

SOL



Quin RE dia feia, amics… Quin FA#m dia feia, amics…

La dolça A SOL dela va venir amb el mapa RE d’un lloc nou per descobrir,

amb MIm les claus d’una SOL moto que ens de MIm ixava el seu ve LA í.

Quin RE dia feia, amics… L’Adela FA#m deia “sóc aquí

per rodo SOL lar entre la civada i to RE car-nos fort en el molí

comp MIm tant ocells que SOL migren, fu MIm gint d’un país LA trist!”.

Quin SOL dia feia, amics, no RE n’heu vist molts així,

i l’A SIm dela vol LA ia pass SOL ar-lo amb RE mi!



I vaig gi FA#m rar-me i li vaig SOL dir

que se RE ria divertit,

i vaig gi FA#m rar-me i li vaig SOL dir

“que bu RE còlic i bonic”,

i vaig gi FA#m rar-me i li vaig SOL dir

“la pro RE pera, clar que vinc”,

i vaig gi FA#m rar-me i li vaig SOL dir

i vaig gi MIm rar-me i li vaig LA dir:



“Ara RE no, no, no, no m’inter FA#m rompis!

No veus que es RE tava inspiradíssim escri FA#m vint-te una cançó?

Ja s’acla SIm rien els con SOL torns d’un SIm gran tema pop- SOL folk

que con SIm gelarà per MIm sempre això tan SOL especial

que hi ha entre els RE dos, que hi ha entre els LA dos.



“Ara RE no, no, no, no m’inter FA#m rompis!

No veus que es RE tava inspiradíssim escri FA#m vint-te una cançó?

Ara SIm que encarava un SOL vers per ri SIm mar amb els teus ca SOL bells,

ara que SIm quasi es pot sen MIm tir l’olor SOL de la teva pell

en el pa RE per, en el pa LA per…”



RE FA#m x4