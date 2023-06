Intro: SOL# RE# LA# x2



A SOL# munt!

Si encara hi ets és un pla RE# er

LA# haver aguantat la vida amb RE# tu.

Ens SOL# ha ajudat el fons,

on tot és RE# fosc,

LA# quan ho veiem tot per RE# dut.



A SOL# vui

vull ser l’ombra del núvol RE# blanc,

LA# vull sentir que soc a RE# quí.

No miris a SOL# vall,

que tremola el RE# pols,

ves-te’n cap a DOm munt.



Alça el SOL# vol, marxa RE# lluny,

i què im LA# porta si ningú ho en RE# tén?

Que les ma SOL# teixes pors que ens RE# ceguen

són fi LA# nestres plenes de RE# llum.



I alço el SOL# vol, marxo RE# lluny,

i què im LA# porta si ningú ho en RE# tén?

El que es SOL# pugui dir de mi…

El que RE# pensarà la gent…

Vull a DOm nar guanyant la vida

sense anar perdent el temps. SOL# Ei!



RE# No hi haurà gàbies per a tants o LA# cells,

DOm i a dins l’aire no ens ca SOL# len papers.

RE# No sé què diuen els LA# teus petons,

però no hi ha DOm llei que pari la veritat que et SOL# creix.



RE# No hi haurà gàbies per a tants o LA# cells,

DOm i a dins l’aire no ens ca SOL# len papers.

RE# No sé que diuen els LA# teus petons,

però no hi ha DOm llei que pari la veritat del SOL# vent.



RE# LA# DOm

SOL# RE# LA# DOm x2

SOL# RE# LA# SOL# SOL DOm



Se SOL# gur

que la incertesa em fa se RE# guir,

potser LA# no saber en el fons em fa fe RE# liç.

Digue’m SOL# qui podria saber millor que RE# tu

els cops LA# que has vençut l’angoixa i has vis RE# cut.



Per SOL# mi,

no cal que deixis de fer RE# res,

LA# vull que sentis que ets a RE# quí.

Si algun dia et SOL# perds

segur que et ser RE# veix,

si ara et ve de LA# gust

ves-te’n cap a RE# munt. SOL#



Marxa RE# lluny,

i què im LA# porta si ningú ho en RE# tén?

Que les ma SOL# teixes pors que ens ce RE# guen

són fi LA# nestres plenes de RE# llum.



I alço el SOL# vol, marxo RE# lluny,

i què im LA# porta si ningú ho en RE# tén?

El que es SOL# pugui dir de mi…

El que LA# pensarà la gent…

Vull a DOm nar guanyant la vida

sense anar perdent el temps. SOL# Ei!



RE# No hi haurà gàbies per a tants o LA# cells,

DOm i a dins l’aire no ens ca SOL# len papers.

RE# No sé què diuen els LA# teus petons,

però no hi ha DOm llei que pari la veritat que et SOL# creix.



RE# No hi haurà gàbies per a tants o LA# cells,

DOm i a dins l’aire no ens ca SOL# len papers.

RE# No sé que diuen els LA# teus petons,

però no hi ha DOm llei que pari la veritat del SOL# vent.



RE# LA# DOm

SOL# RE# LA# DOm x2

SOL# RE# LA# SOL# SOL DOm