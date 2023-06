Intro: DO



Deixa’t fer, corre lluny,

com el vespre que crema finit.

Fes camí, no hi ha més,

amb la cresta i tot per decidir.



Si un dia no hi FA som… DO

Si un dia no hi SOL som seguirà DO tot.

Si un dia no hi FA som… DO

Si un dia no hi SOL som seguirà DO tot.



Però res FA ens prendrà aquests DO dies,

totes FA les nostres pa DO rides.

Quan sem LAm blava que ens mo DO ríem

era SOL perquè estavem DO vius.



FA DO



Perdent els papers, trobant el sentit,

no ens espera res si ens quedem dor FA mint.

Si ens quedem dor DO mint…

Si un dia no hi FA som… DO

Si un dia no hi SOL som seguirà DO tot.

Si un dia no hi FA som… DO

Si un dia no hi SOL som seguirà DO tot.



Esclata el sol sobre el teu cap,

un tros de cel sota els teus peus.

I creus que creus fins que no creus

i sobrevius per seguir viu.



FA Què millor? DO Què millor que ser-hi a SOL vui?

Què millor? DO Què millor que ser-hi amb FA tu?

Què millor? DO Què millor que ser-hi a SOL vui?

Què millor… DO



Si un dia no hi FA som… DO

Si un dia no hi SOL som seguirà DO tot.

Si un dia no hi FA som… DO

Si un dia no hi SOL som seguirà DO tot.



FA DO SOL DO