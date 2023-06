LA No et vull veure amb cara de no haver fet l’amor,

llença aquesta cara de tenir tan pocs amics.

Que si les RE pomes són agres, busca un MI altre pomer.

Si el FA#m trobes, fantàstic, i RE si no també.



Passa-t’ho LA bé, no busquis RE tant,

sigues fe LA liç sense per RE mís,

menja per LA nil. Menja per RE nil,

menja per LA nil. Menja per RE nil!

I want to break LA free.



I el RE seny és una MI fruita,

i el FA#m cel és infi RE nit.

I els secrets són un ocell. LA (Són un ocell! RE )

Són un ocell. LA (Són un ocell! RE )

Són un ocell. LA (Són un ocell! RE )

Són un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un ocell. LA



Ai! Pessiga’m i regala’m el moment.

Intento fer el que dic i ser coherent.

De tot el que vaig dir he fet la meitat

i continuo dient el que faré.

RE Tantes ganes de fer de tot,

i MI faig tot el que puc; què és el que FA#m vull.

Vull fer el que RE puc, fent el que LA vull. RE



LA RE x2



Són un ocell. LA (Són un ocell! RE )

Són un ocell. LA (Són un ocell! RE )

Són un ocell. LA (Són un ocell! RE )

Són un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un ocell. LA



LA RE LA RE x4

LA RE LA MI



LA Deixa la tris RE tesa en un ra LA có del RE cor.

LA La teva pas RE sió fa massa LA temps que RE dorm.

LA Deixa la tris RE tesa en un ra LA có del RE cor.

LA La teva pas RE sió fa massa LA temps que RE dorm.



LA Són un, un, un, un, un, un, un, RE un, un ocell. (Són un ocell!)

LA Són un ocell. (Són un ocell!)

RE Són un ocell. (Són un ocell!)



LA Són un, un, un, un, un, un, un, RE un, un ocell. (Són un ocell!)

LA Són un ocell. (Són un ocell!)

RE Són un ocell. (Són un ocell!)



LA Són un, un, un, un, un, un, un, RE un, un ocell. (Són un ocell!)

LA Són un ocell. (Són un ocell!)

RE Són un ocell. (Són un ocell!)



LA Són un, un, un, un, un, un, un, RE un, un ocell. (Són un ocell!)

LA Són un ocell. (Són un ocell!)

RE Són un ocell. (Són un ocell!)



LA RE LA RE x2



Són un, un… Són un o LA cell.