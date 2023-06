Intro: FA#m SOL# LA RE LA x2

FA#m MI LA RE MI LA x2



La lluna es va banyant de FA#m sol

sense esperar la LA sort,

sap que esperant s’a RE dorm

i va patint pel LA temps.



L’essència et fa ser així com FA#m ets:

de trossos de matins i LA nits,

d’abraçades de veri RE tat

i de petons prohi LA bits.



La pluja fa feliç el FA#m bosc,

el bé i el MI mal es van vi LA vint.

Sempre que m’he callat els RE cops,

se m’han anat quedant per LA dins.



I tampoc cal entendre-ho FA#m tot;

si no ente MI nem d’encerts i er LA rors,

es fa una mica més bo RE nic. O LA h…



Que aquí ningú neix prepa FA#m rat

MI ni per ser jove ni per RE fer-se LA gran.

Que anem venint i anem mar FA#m xant.

MI Si ho fem senzill, ens hi fa RE rem menys LA mal.



FA#m Una torna MI da guai, LA

RE que aguanti l’envesti LA da. (‘sta guai, ‘sta guai!)

FA#m No ens can MI sarem mai LA

RE d’estimar esquivant or LA tigues,

de cantar-te uns la, la…



FA#m La, la, la MI … La, LA la. La, la, RE la, la, la… MI La, LA la… x2



I es pot respi FA#m rar

com res MI piren les tar LA des.

Es pot esti RE mar

com s’estimen els ar LA bres:

sense que ho vegi nin FA#m gú,

sen MI se esperar res de nin LA gú.

Aquella cosa que brilla per RE dins,

que et va fent a tu,

que em va fent a LA mi.



Som les llàgri FA#m mes dels moments purs: LA

se’ns assequen RE i ens fan obrir els ulls. LA

Som les llàgri FA#m mes dels moments purs: LA

se’ns assequen RE i ens fan obrir els ulls. LA



I un sentiment que va quedant sus FA#m pès

vol aguantar-se i neda entre el MI vent,

va aprenent de les crostes que es RE fa

dins d’aquest horitzó plate LA jat.

I ha plorat igual que FA#m jo

i, quan riu, riu de veri MI tat,

quan deixa de pensar en el des RE prés

i quan ja no carrega el pas LA sat.



Que aquí ningú neix prepa FA#m rat

MI ni per ser jove ni per RE fer-se LA gran.

Que anem venint i anem mar FA#m xant.

MI Si ho fem senzill, ens hi fa RE rem menys LA mal.



FA#m MI LA RE MI

LA ‘sta guai, ‘sta guai!

FA#m MI LA RE MI LA



FA#m Una torna MI da guai, LA

RE que aguanti l’envesti LA da. (‘sta guai, ‘sta guai!)

FA#m No ens can MI sarem mai LA

RE d’estimar esquivant or LA tigues,

de cantar-te uns la, la…



FA#m La, la, la MI … La, LA la. La, la, RE la, la, la… MI La, LA la… x2

FA#m La, la, la MI … La, LA la.