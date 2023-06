Quan soc d’al DO gú és quan no soc nin SOL gú,

sé que em po RE dria enamorar de MIm tu

i de tu i de DO tu i vull llençar-me al SOL buit,

sé que em po RE dria enamorar de MIm tu.

I eh, i eh, hi ets.



DO SOL RE MIm x4



DO No te’n ref SOL iïs de la bona RE sort,

si MIm tens clar que depèn de DO tu.

Si l’amor SOL em fa tornar a perdre el RE cul

no hi guanyo MIm mai lluitant a contra DO cor.



I ho vull viu SOL re com si fos l’últim RE cop,

sentir-me a MIm casa en un somni pro DO fund.

Vull viure-ho SOL com si no ho hagués vis RE cut,

com si la MIm vida no m’hagués fet DO mal.



No se SOL gueixis fin RE gint MIm que ets de pedra,

DO quan t’has tren SOL cat tants cops RE aprens a refer-te.

No se SOL gueixis fin RE gint MIm que ets de pedra,

DO quan t’has tren SOL cat tants cops RE aprens a refer-te.



DOm irant en SOL rere s’entenen les RE coses,

però es MIm viuen mirant enda DO vant.

Penjo d’un SOL fil de nit i de di RE a,

no crec que vagi al MIm cel però amb tu hi vaig a viu DO re.



Tot el que m’em SOL porto i tot el que s’esbor RE ra,

tot el que sento MIm no m’hi cap entre les DO mans.

Penjo d’un SOL fil de nit i de di RE a,

no crec que vagi al MIm cel però amb tu hi vaig a viu DO re.



