Intro: RE LA x4



El RE gos devia bordar

quan has sor LA tit, Teresa Ram RE pell. LA

No RE ho admetràs, però et veus

en el mi LA rall de l’ascensor i et trobes RE guapa. LA

RE Uns amics fan sonar

el clàxon LA des de l’altra banda del car RE rer.

LA Mmmm, so d’ RE un motor accelerant

LA sobre el Pont de Vall RE carca. LA

Que RE soni un rock’n’roll,

que baixin LA les persianes tots els comer RE ciants, LA

que RE hi hagi una conversa

tonta LA sota una lluna RE clara. LA

El RE barri dorm tranquil

aliè a LA que hagi arribat el dia RE gran.

LA Mmmm, la RE cara de la Teresa

s’il•lu LA mina quan un cotxe ve de RE cara. LA



Uns ma FA# carres us saluden

al semàfor i som SOL rius

i, mentre ar FA# renquen, el més xulo,

abans que se’l mengi la SOL nit,

et mira als MIm ulls i jura SOL ries que diu

que LA ve l’Amor, que ve l’Amor,

que SIm ve l’Amor ressonant SOL com un e LA xèrcit de tim RE bals!

L’A SIm mor ja es va propagant SOL com un in LA cendi fores RE tal!

Tere LA sa Rampell, avui l’Amor, per fi, retorna a la ciutat! LA7



Ca RE mina decidida

entre bil LA lars, Teresa Ram RE pell, LA

de RE tecta els forasters

mentre t’a LA propes a la vostra RE taula. LA

Des RE plaça tot el teu talent,

con LA scient de cadascun dels movi RE ments.

LA Mmmm, és el RE ball del teus malucs,

el balan LA ceig de les arra RE cades. LA

I RE ja no importen tant

i semblen LA lluny tots els desastres que hagis RE fet LA

i RE passa un enemic

i feu les LA paus amb un brindis de cu RE bates LA

i, men RE tre et cantem,

milers d’homes al LA món amb gavardina, de pas RE seig,

LA mmmm, so RE mien en trobar

una dona LA amb la teva RE cara. LA



A FA# les teles interrompen

uns minuts els video SOL clips

i a FA# ra hi surt un periodista

estressat pels tele SOL tips>

i no hi ha vo MIm lum, però jura SOL ries que diu

que LA ve l’Amor, que ve l’Amor,

que SIm ve l’Amor ressonant SOL com un in LA cendi de tim RE bals!

L’A SIm mor ja es va propagant SOL com un la virus tropi RE cal!

Tere LA sa Rampell, avui l’Amor, per fi, retorna a la ciutat! LA7



L’A RE mor retorna, Teresa,

i ja di LA ries que el comences a no RE tar, LA

és a les RE mans de la gent,

LA és als joves quan RE ballen. LA

I reco RE neixes

una força antiga i LA sense discussió t’hi entrega RE ràs LA

i furga RE ràs els seus

racons per reve LA lar el poder que s’hi a RE maga. LA

L’A RE mor retorna, Teresa,

i ja di LA ries que el comences a no RE tar LA

i ets un RE nàufrag que ha decidit

tas LA tar l’aigua sa RE lada, LA

i ets un RE nàufrag que ha decidit

tas LA tar l’aigua sa RE lada, LA

i ets un RE nàufrag que ha decidit

tas LA tar l’aigua sa RE lada, LA

L’aigua sa RE lada.. LA .



RE LA x2