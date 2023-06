Intro: REm FA DO LA# LA7 x3



REm Dins el país una illa,

dins eixa illa, al final,

FA una urbanització cara,

un paradís amagat.



DO Dins el paradís set cases,

pengen d’un penya-segat.

LA# Set propietats exclusives,

“que bo que és Rafa Nadal!”



REm Dins el palau quatre cotxes,

tres motos, bicis, i un quad;

FA un casupet per al servici

que viu allà netejant.



DO Dins el jardí una piscina,

una piscina gegant,

LA# d’aigua salada i jacuzzi,

però ningú ho ha notat que…



REm Un tobogan,

li falta un tobogan,

que FA vaja algú i li’l pose,

que està passant-ho mal!



DO Un tobogan,

li falta un tobogan

al pobre LA# home,

diners no donen LA7 la felicitat!



REm FA DO LA# LA7



RE Qui no voldria un tobogan?

Qui no FA té un capritxet a sa casa?

DO Als pobres tot vos sembla mal.

LA# Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar



REm Ell s’ho va tindre de currar,

ell és FA bo, té talent i té traça.

DO Llepem-li el cul els morts de fam,

LA# que Déu salve a la reina, sigam-li tots lleials!



REm Un tobogan,

li falta un tobogan,

que FA vaja algú i li’l pose,

que està passant-ho mal!



DO Un tobogan,

li falta un tobogan

al pobre LA# home,

diners no donen LA7 la felicitat!



REm FA DO LA# LA7 x2

LAm DO SOL FA x4



Welcome my DO friends,

MIm colonitzats vos sa FA luden.

MIm Comunistes mani FA pulen…

(Indepenazis no ajuden!)

MIm Hem millorat en l’an FA glès!



Todos muy DO bien

(yes, very well!),

MIm borratxo com una FA cuba,

MIm la merda se’ns acu FA mula,

MIm ja ho netejarem FA després!



Welcome my DO friends,

MIm colonitzats vos sa FA luden.

MIm comunistes mani FA pulen…

(Indepenazis no ajuden!)

MIm Hem millorat en l’an FA glès!



Todos muy DO bien.

(Yes, very well!)

MIm Borratxo com una FA cuba,

MIm la merda se’ns acu FA mula,

MIm ja ho netejarem FA després!



(Welcome my DO friends MIm …) FA



DO MIm FA x3