Intro: LA SOL x4



LA Quan tinc la certesa de sa SOL ber què ve després.

LA Quan m’esgoto d’encertar-ho SOL dia a dia, mes a mes. LA SOL RE

LA Quan l’espectre del futur, el SOL del present i el del passat

LA em visiten desprenent un SOL tuf clar d’unanimitat.

Jo MI no em preocupo gaire, jo no truco a un infer RE mer,

ja MI sé què necessito, ja és ben DO clar què he de LA fer!



Quan topo amb les parets massisses dels meus pensaments. LA SOL

Quan LA no m’encerten la pastilla i SOL vaig massa content. LA SOL RE

Quan LA em fa por que em mati jove un SOL càncer fulminant.

Quan LA veig que alguns assumptes no els ar SOL reglaré cantant.

Ja MI sé què necessito, ja és ben clar què he de RE fer,

em MI planxo una camisa, me’n DO vaig cap al car LA rer…



I RE busco en tubs de ventilació,

en accessos foscos a MIm parcs,

en vi LA oles desafinades en oficis de fune RE rals,

en col·liris que em ceguen els ulls,

en arengues de capi MIm tans,

en uns LA peus que esquitxen massa en piscines munici RE pals.



Busco en tubs de ventilació,

en accessos foscos a MIm parcs,

en vi LA oles desafinades en oficis de fune RE rals,

en col·liris que em ceguen els ulls,

en arengues de capi MI tans,

i LA busco en llocs on, per ’nar bé, no hauria de bus RE car…

I SOL busco en llocs on, RE per ’nar bé, no hau LA ria de bus RE car!