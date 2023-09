Intro: SOL RE LA SIm LA

SOL SOLm RE



I és que a SOL vui m’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit (uo SIm oh).

En un espai útil tan petit.



SOL M’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit SIm . LA



Everytime I SOL feel myself,

and I go to the disco RE tek.

I see something in your LA eyes,

that reminds me you are not SIm dead (Ooh, ooh)



SOL Hem passat la nit per molts RE carrers,

hem après que les coses LA bones

cauen sempre pel seu SIm pes. LA



SOL Jo per tu, tu per mi, RE jo per tu, tu per mi, LA jo per tu, tu pernil

SIm Nanana, nanana.

SOL Jo per tu, tu per mi, RE jo per tu, tu per mi, LA jo per tu, tu per mi

SIm Nanana, nanana.



I és que a SOL vui m’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit (uo SIm oh).

En un espai útil tan petit.



SOL M’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit SIm . LA



SOL RE LA SIm LA



Ella no vol Ka SOL lenji ni Quechua,

Artengo ni Domy RE os.

Ella, ella vol una LA hamaca

on hi capiguem els SIm dos.

LA Però…



SOL Tinc una hamaca que no té piscina,

RE però té unes cordes que tu al·lucines.

LA Passa’m a buscar.

Vine a robar-me SIm l’aire.



I és que a SOL vui m’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit (uo SIm oh).

En un espai útil tan petit.



SOL M’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit SIm . LA



I és que SOL tu i jo,

no ens RE entenem.

Hem vist LA Satanàs al cel,

i a Sant SIm Pere al puto infern.



I és que SOL tu i jo,

par RE lem, parlem,

però sem LA pre passa el mateix,

que mai ho SIm fem oficialment.



I és que a SOL vui m’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit (uo SIm oh).

En un espai útil tan petit.



I és que a SOL vui m’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit (uo SIm oh).

En un espai útil tan petit.



SOL M’he quedat penjant de l’ha RE maca,

mentre em deies coses tan LA maques,

que se m’ha fet de nit SIm . LA



SOL M’he quedat penjant de l’ha RE maca.