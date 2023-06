Intro: RE#m LA#m RE#m LA#m

RE#m LA#m SI DO# RE#m LA#m FAm FA# SOL# LA#m SI



DO# I agafa-t’hi SOL# fort que ja tens més de vint LA#m anys, RE#m

DO# que diuen que és quan SOL# notes que t’estàs fent LA#m gran. RE#m

DO# Problemes s’acu SOL# mulen igual que el que LAm# dius.

M’agrada quan em RE#m mires i després em DO# dius

que no cen SOL# traré el cap mai LA#m més. RE#m



DO# Benvin SOL# guts als dies LA#m en els RE#m que somies.

DO# SOL# LA#m RE#m

DO# Benvin SOL# guts al ritme LA#m de les RE#m nostres vides.

DO# SOL# LA#m RE#m



DO# I un dematí que LA# passa i una tarda LA#m més, RE#m

DO# un vespre que co SOL# mença i una nit des LA#m prés, RE#m

DO# somrius i SOL# veus que encara hi LA#m ets.

Crema la lluna al RE#m cel igual que ens crema al DO# cor,

d’amor ens en SOL# sobra només fa falta LA#m sort. RE#m



DO# Benvin SOL# guts als dies LA#m en els RE#m que somies.

DO# SOL# LA#m RE#m

DO# Benvin SOL# guts al ritme LA#m de les RE#m nostres vides.

DO# SOL# LA#m RE#m



RE#m LA#m RE#m LA#m

RE#m LA#m SI SOL# LA#m



DO# Benvin SOL# guts als dies LA#m en els RE#m que somies.

DO# SOL# LA#m RE#m

DO# Benvin SOL# guts al ritme LA#m de les RE#m nostres vides.

DO# SOL# LA#m RE#m



I viatjarem a la velocitat del lluç.

