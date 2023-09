Intro: FA#m



Volen lligar-te a un discurs, a una bandera,

tot el que eres seràs

volen nugar-te a una marca, a una idea

volen que digues si és negre o si és blanc.

Volen la nit de la vida,

la volen buida, no volen vore’t dubtar,

volen quietut i la volen indefinida

volen la seguretat.

Ser d’este món és un poc complicat

ser i no ser-ho de forma normal.

Baix del meu llit tonelades de tristesa.

Em queda bé la disfressa de sant?

De què estas fugint quan acuses?

Les teues paraules on van?

Quan no quede res, tampoc hi haurà excuses,

tornen les hòsties com un boomerang.



FA#m DO#m A RE ra és blaneta la pe LA dra

FA#m DO#m A RE ra fa un fred tropic LA al

FA#m S’han fet de pau i de gu DO#m erra

RE totes les contradiccio LA ns

FA#m i les cançons, ve DO#m ntiladors

RE que esguiten merda, LA merda per a tots.



FA#m Deixa que et cante la carta, tenim de tot

de qualitat normaleta,

li pose tot el “carinyo”, baixa eixe foc,

volen la base ben feta.

Si a mi se’m talla la salsa, un nou bufó,

mai menjaré de calent.

He de mantindre esta farsa, qui paga mana.

Sóc jo o son ells els clients?

Volen paraules com armes, dignes i plenes,

que òbrigues cor i cartera.

Volen metàfores i actes, drama i teatre,

volen titella i trinxera.

Volen que passes l’examen que ells posen,

volen ser jutges i autoritat.

Volen que dones la pasta que guanyes,

diguem-ho clar: volen manar.

Deixa que traga l’ego a subasta,

ja prou d’escriure i pensar a la carta,

deixa que diga el que pensa el dimoni dormit,

deixa que em lleve el vestit.

Somiaven feres dormides, frases domades

líriques subordinades,

plats ben calents, postres gelats

Volien merda i tenen Raval.



FA#m DO#m A RE ra és blaneta la pe LA dra

FA#m DO#m A RE ra fa un fred tropic LA al

FA#m S’han fet de pau i de gu DO#m erra

RE totes les contradiccio LA ns

FA#m i les cançons, ve DO#m ntiladors

RE que esguiten merda, LA merda per a tots.



FA#m DO#m RE LA x4

FA#m



Volen i volen, no solen buidar

tot ho controlen, el bé i el mal,

eixa és la fórmula, este és un fals,

eixes no molen, no em fan volar.

Eixa has fallat la teoria i la canviaria

esta és un poc regular…

esta està bé però es nota l’hipocresia

i a esta li falla el final.

Critica i ataca,

mira la butxaca,

heroi sense capa

“lo” que diga el negrata.



FA#m DO#m A RE ra és blaneta la pe LA dra

FA#m DO#m A RE ra fa un fred tropic LA al

FA#m S’han fet de pau i de gu DO#m erra

RE totes les contradiccio LA ns

FA#m i les cançons, ve DO#m ntiladors

RE que esguiten merda, LA merda per a tots.