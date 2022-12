Intro: LA5 SOL5 RE LA LA5



El pescador al principi s’ha espan SOL5 tat

veient-lo xop, sortint del mar,

pujant directe a la ciu RE tat.

Després ho ha entès i crida:

LA “Vés bruixot! Vés bruixot!”.



LA5 Fent la patrulla els dos munici SOL pals

s’exciten en veure’l creuar

com un coet el carrer RE gran

i des del cotxe animen:

LA “Va bruixot! Va bruixot!”.



LA5 El gran patriarca arramba al seu cos SOL tat

les ballarines de nou anys

quan topen amb un senyor es RE trany:

“Saludeu nenes, vinga,

LA vés bruixot! Go bruixot!”.



Bruixot de mons llu SOL nyans,

ens tens a tots a les teves RE mans.



LA5



Tornava a casa, jove i avor SOL5 rit,

llegint l’horòscop de l’abril

i alçant els ulls de cop l’he RE vist.

“Si ets tu, sisplau, avança,

LA vés bruixot! Vés bruixot!”.



LA5 Els dos amants adúlters abra SOL çats

planegen un viatge llarg

i obren les boques desit RE jant

“pel que més vulguis, fes-ho,

LA va bruixot! Va bruixot!”.



LA5 La dolça Adela es pinta de car SOL5 mí,

que té un sopar amb un home trist,

quan no sap molt per què som RE riu,

mira el mirall i pensa:

LA “Va bruixot! Vés bruixot!”.



LA5 El nen prodigi es frega els ulls quan SOL5 veu

surar a la cúpula del cel

la llum brillant d’un nou es RE tel;

surt al balcó i sospira:

LA “Go bruixot! Go bruixot!”.



I tot s’atura un mo SOL ment

quan el bruixot dissol en el RE vent

LA unes paraules SOL que ho arreglen RE tot.

LA Unes paraules SOL que ho arreglen RE tot.

LA Unes paraules SOL que ho arreglen RE tot.