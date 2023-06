Intro: LA#m FA x2

RE#m DO# FA LA#m x2



La vida està d’oferta,

s’inaugura cada FA dia,

compraré una corona,

vull petar-ho per LA#m casa.

Creixen flors a la Lluna

de quan plorava FA trista.

Deixa’t de tonteries,

l’alegria desgrava.



Com un a RE#m nunci demanant

a crits que el DO# comprin,

volava que vo FA lava

el meu amor you LA#m call me.

El cor que es re RE#m bel·la

cridant que no està en DO# venda,

em van sortint les FA plomes

quan oblido la LA#m pena.



Soc un o RE#m cell,

soc un ocell de DO# terra,

el cap als FA núvols

i els peus plens de merda.

Soc un o RE#m cell,

soc un ocell de DO# terra,

no puc anar més a FA vall,

no tinc res a RE#m perdre.



LA#m FA x2

RE#m DO# FA LA#m x2



La vida està ba LA#m rata,

tot el que importa és FA gratis,

quan canten els pardals

ho fan per tu, perquè LA# ballis.

El sol és de veri LA#m tat

i escalfa les coses bo FA niques,

la poca confiança

és la que et fa dir men LA#m tides.



Com un a RE#m nunci demanant

a crits que el DO# comprin,

volava que vo FA lava

el meu amor you LA#m call me.

El cor que es re RE#m bel·la

cridant que no està en DO# venda,

em van sortint les FA plomes

quan oblido la LA#m pena.



Soc un o RE#m cell,

soc un ocell de DO# terra,

el cap als FA núvols

i els peus plens de merda.

Soc un o RE#m cell,

soc un ocell de DO# terra,

no puc anar més a FA vall,

no tinc res a RE#m perdre.



Soc un o RE#m cell,

soc un ocell de DO# terra,

el cap als FA núvols

i els peus plens de merda.

Soc un o RE#m cell,

soc un ocell de DO# terra,

no puc anar més a FA vall,

no tinc res a RE#m perdre.



Qué bonito es DO# tar aquí,

si FA no nos falta LA#m nada.

RE#m Tú me das las DO# alas y

yo FA la quiero vi LA#m vir.



RE#m Qué terrible es DO# tar aquí,

si FA no usamos las LA# alas.

RE#m Dentro de mis DO# sueños fui,

yo FA la quiero vi LA#m vir.



LA#m FA x2

RE#m DO# FA LA#m x2