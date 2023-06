Intro: FAm DO# SOL# x2



Sense FAm regles que ens prohi DO# beixin ser qui SOL# som,

com si a la FAm nit d’avui se’ns DO# acabés el SOL# món.

La llum al FAm cel, com dos vol DO# cans en erup SOL# ció,

ballant junts FAm fins que acabem DO# perdent la ra SOL# ó.



FAm DO# SOL# x2



A la trin FAm xera, a la que DO# vam créixer ple SOL# gats,

em vas fer FAm creure que tot es DO# tava al nostre a SOL# bast.

I ara tot FAm canvia i ens DO# té atrapats,

busquem u SOL# na sortida entre mitges veritats,

és una FAm guerra i vull lluitar-la al teu cos DO# tat.



Sense FAm regles que ens prohi DO# beixin ser qui SOL# som,

com si a la FAm nit d’avui se’ns DO# acabés el SOL# món.

La llum al FAm cel, com dos vol DO# cans en erup SOL# ció,

ballant junts FAm fins que acabem DO# perdent la ra SOL# ó.



Hi ha un foc que FAm crema, i és impa DO# rable quan ho SOL# fa,

treu-me la FAm pena i en DO# cén-me com un vol SOL# cà.

I quan FAm tot es torça, tu ets DO# l’escalfor,

la meva SOL# força sempre que em guanya la por,

no hi ha bom FAm bers que apaguin el que ens crema al DO# cor.



Sense FAm regles que ens prohi DO# beixin ser qui SOL# som,

com si a la FAm nit d’avui se’ns DO# acabés el SOL# món.

La llum al FAm cel, com dos vol DO# cans en erup SOL# ció,

ballant junts FAm fins que acabem DO# perdent la ra SOL# ó.



Sense FAm regles que ens prohi DO# beixin ser qui SOL# som,

com si a la FAm nit d’avui se’ns DO# acabés el SOL# món.

La llum al FAm cel, com dos vol DO# cans en erup SOL# ció,

ballant junts FAm fins que acabem DO# perdent la ra SOL# ó.



FAm DO# SOL# x6