DO# I don’t wanna SOL# wake up,

RE# ‘cause I am lost in my SOL# dreams,

I am lost in my DO# dreams.

I don’t wanna SOL# wake up,

I RE# don’t. Ei!



DO# I don’t wanna SOL# wake up,

RE# ‘cause I am lost in my SOL# dreams,

I am lost in my DO# dreams.

I just wanna SOL# make up with RE# me.



Ja no vull ser més la DO# pedra que s’espera, SOL#

ja no vull ser més el RE# peix a la peix…

Vaig deixar caure una DO# lágrima en la are SOL# na,

al final tot va de RE# darle a tu cuerpo alegría Ma…



Érem, érem, DO# érem com palmeres aguan SOL# tant el temporal,

RE# tots els plors que ens van buidar ens om SOL# plien de demà.

DO# Érem l’horitzó i les ga SOL# nes que anés tot bé,

RE# érem com vaixells de paper.



DO# I don’t wanna SOL# wake up,

RE# ‘cause I am lost in my SOL# dreams,

I am lost in my DO# dreams.

I don’t wanna SOL# wake up,

I RE# don’t. (I don’t, I don’t, I don’t!)



DO# I don’t wanna SOL# wake up,

RE# ‘cause I am lost in my SOL# dreams,

I am lost in my DO# dreams.

I just wanna SOL# make up with RE# me.



Ja sabem que estem DO# bé,

no hem trobat un per SOL# què,

si demà ja no hi RE# som equivoquem-nos SOL# bé.

Pot semblar que tinc DO# temps

d’escoltar com tu i SOL# tu i tu

ho faríeu mil RE# lor.



Fas trampes!

DO# Vas donant la culpa als SOL# altres,

RE# però saps que si no la SOL# cagues no avances.



DO# I és per això que tant, tant t’en SOL# calles,

RE# i et falles a tu…



Fas trampes!

DO# Vas donant la culpa als SOL# altres,

RE# però saps que si no la SOL# cagues no avances.



DO# I és per això que tant, tant, tant, SOL# tant t’encalles,

i et falles a RE# tu…



DO# I don’t wanna SOL# wake up,

RE# ‘cause I am lost in my SOL# dreams,

I am lost in my DO# dreams.

I don’t wanna SOL# wake up,

I RE# don’t. (I don’t…)



DO# I don’t wanna SOL# wake up,

RE# ‘cause I am lost in my SOL# dreams,

I am lost in my DO# dreams.

I just wanna SOL# make up with RE# me.



DO# Passarà i passa SOL# rà i tot guai,

RE# pot semblar que no s’a SOL# cabi mai quan DO# caic.

Passarà i passa SOL# rà i tot guai,

RE# i nai no nai. (Lai, lo, lai, lo, lai!)



DO# Passarà i passa SOL# rà i tot guai,

RE# pot semblar que no s’a SOL# cabi mai quan DO# caic.

Passarà i passa SOL# rà i tot guai,

RE# i tot el dia lai, lo, lai com in the night. DO#

You’ll be SOL# free… RE#



SOL#