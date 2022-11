Captatio benevolentiae

Canviar

Intro: FA REm LA# DO DO7 (x2)



Pro FA vem d’encaixar en escenes boniques,

en REm ports de diumenge farcits de gavines,

en LA# grans sobretaules on els avis canten,

en DO nits vora el foc abraçats a una manta.



Es FA tracta de ser els simpàtics del barri,

els que REm ballen i ballen fins que els músics parin

i ir LA# rompre arrogants lluint les millors gales

en DO discos amb dones amb feines estables.



I, a ve LA# gades, ens en sor FA tim.

I, a ve LA# gades, ens en sor FA tim.

I, a ve REm gades, una tonte DO ria

de sobte ens in LA# dica que ens en sor FA tim.

I, a ve REm gades, una caram DO bola

de sobte ens de LA# mostra que ens en sor FA tim.



Bus FA quem quedar bé en el retaule magnífic

dels REm que van pel món amb posat monolític

i a LA# fronten la vida mirant-la a la cara

i un DO dia, contents, compren flors a sa mare.

Inten FA tem trampejar per ser persones dignes,

el REm pare modèlic que volen les filles,

el LA# de la veu greu, el de la mà forta,

que DO paga un vermut i que arregla una porta.

I desp FA rés tancar els ulls i sentir el món en calma

i REm dos ocellets fent piu-piu dalt d’un arbre

ha LA# vent enllestit un gran epitafi

que ar DO ranqui somriures a tots els que passin.



I, a ve LA# gades, ens en sor FA tim.

I, a ve LA# gades, ens en sor FA tim.

I, a ve REm gades, una tonte DO ria

de sobte ens in LA# dica que ens en sor FA tim.

I, a ve REm gades, una caram DO bola

de sobte ens de LA# mostra que ens en sor FA tim.

FA REm LA# DO DO7 (x2)



I, a ve LA# gades, ens en sor FA tim.

I, a ve LA# gades, ens en sor FA tim.

I, a ve REm gades, una tonte DO ria

de sobte ens in LA# dica que ens en sor FA tim.

I, a ve REm gades, se’ns baixa la DO verge

i de sobte ens re LA# vela que ens en sor FA tim.

I, a ve REm gades, contra tot pro DO nòstic

una gran bes LA# tiesa capgira allò FA que crèiem lògic,

tot REm fent evident,

que DO per un moment,

LA# ens en sor FA tim.









En les seves dues últimes gires, Manel ha tocat una nova versió de Captatio benevolentiae, amb un so electrònic més semblant al del la seva música actual. La van gravar al Teatre Grec: