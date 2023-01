Intro: RE SOL LA RE x4



Li vaig dir de fer una SOL ruta,

de sor LA tir d’hora, al ma RE tí.

Prop d’un riu acampa SOL ríem

just a LA bans que es fes de RE nit.

Tinc hamaques, armes SOL blanques,

tinc co LA lònia pels mos RE quits,

per sopar piranya a la SOL brasa

i tota la LA jungla per tu i per RE mi.



Però què va! Però què SOL va!

Ella LA no hi volia a RE nar!

Jo l’hi he dit, jo l’hi vaig SOL dir,

i ella LA mai va voler ve RE nir.



I a la SOL jungla els rius, si LA vessen, es transformen en pan RE tà,

SOL i quan ve l’època de LA pluges ja no s’hi pot arri RE bar.

SOL I ella LA no hi va voler a RE nar.



I què me’n dius si faig tru SOL cades

i re LA cluto alguns a RE mics,

si sortim aquesta SOL tarda

i a l’es LA tany fem un par RE tit?

Hi ha molt gruix, el gel a SOL guanta,

no hi ha LA risc, no hi ha pe RE rill!

Que l’esport és salu SOL dable!

T’ho pro LA meto, serà diver RE tit.



Però què va! Però què SOL va!

Va dir que pot LA ser més enda RE vant.

L’hi vaig dir, vaig insis SOL tir,

però ella LA mai va voler ve RE nir.



I el de SOL sembre era LA l’època ideal per pati RE nar,

SOL però ja se sap que, el gel, si LA deixes passar els mesos es des RE fà.

SOL I ella LA no hi va voler a RE nar.



RE SOL LA RE x2



Fins que un dia dins el SOL cotxe

exci LA tat vaig propo RE sar

de trencar per la dre SOL cera

de les LA corbes del bar RE ranc.

Apreciar unes bones SOL vistes,

evi LA tar les reten RE cions,

inventar el nostre propi tra SOL jecte

que per l’auto LA pista ja hi va to RE thom!



Però què va! Però què SOL va!

Va dir “ LA frena, que vull bai RE xar!”.

L’hi vaig dir, vaig insis SOL tir,

però no va vo LA ler canviar de ca RE mí.



Vaig pa SOL rar enmig d’un po LA lígon i ella, en lloc de dir-me a RE deu,

SOL cridava “no hi ha un bon ca LA mí, sinó que cadascú té el RE seu”.

SOL I “si autopista i carre LA tera són opcions tan dife RE rents,

SOL el teu camí i el meu”, va LA dir, “t’ho juro, no s’assemblen RE gens”.

SOL I es va perdre entre unes LA mates remugant que era molt RE trist

SOL que realment jo neces LA siti tot això per ser fe RE liç.



SOL I ella LA no hi va voler a RE nar. X2