SImMI SImQuan estava tot sol amb la mare FA#7a l'hiSImvern, a la vora del foc SImd'una antiga casa catalana, LA7en un poREble petit i polsós, FA#7que feSImliç era, mare, MIm6que feSImliç era jo! FA#7Que feliç SImera, SOLmare, FA#que MIfeFA#liç eSImra jo! SImI sentia bramar la tempesta, FA#7i els SImpagesos fugir esverats SImbotzinant perquè la tramuntana FA#7els esSImpolsa la closa i el blat, SImque feliç era, mare, que feliç era jo! FA#7Que feliç SImera, mare, que feliç era jo! SImQuan a casa faltava una cosa, FA#7posant-SImme bufanda i abric, SImme n'anava corrents a buscar-la FA#7i torSImnava content i arraulit, SImque feliç era, mare, que feliç era jo! FA#7Que feliç SImera, mare, que feliç era jo! SImQuan estava tot sol a la cambra FA#7i senSImtia els arbres cruixir SImi la gent que passava esverada, FA#7m'agaSImfava fort al coixí, SImque feliç era, mare, que feliç era jo! FA#7Que feSImliç era, mare, FA#que MIfeFA#liç eSImra SOLjo!
DOmI els ocells dormien a les branques SOL7i ja es DOmveia el cel clarejant, SOL#m'amagava darrera d'un arbre LA#7i ho miraRE#va tot, somniant, SOL7que feliç DOmera, mare, FAm6que feDOmliç era jo! SOL7Que feliç SOL#era, maFAre, SOLque FAfeSOLliç eDOmra jo!