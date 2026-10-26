Que feliç era, mare (Acords)

Quan estava tot sol amb la mare

Acords Acords
Lluís Llach
Lluís Llach - Les Seves Primeres Cançons
Lluís Llach - Les Seves Primeres Cançons
SIm MI
SImQuan estava tot sol amb la mare
FA#7a l'hiSImvern, a la vora del foc
SImd'una antiga casa catalana,
LA7en un poREble petit i polsós,
FA#7que feSImliç era, mare,
MIm6que feSImliç era jo!
FA#7Que feliç SImera, SOLmare,
FA#que MIfeFA#liç eSImra jo!
SImI sentia bramar la tempesta,
FA#7i els SImpagesos fugir esverats
SImbotzinant perquè la tramuntana
FA#7els esSImpolsa la closa i el blat,
SImque feliç era, mare, que feliç era jo!
FA#7Que feliç SImera, mare, que feliç era jo!
SImQuan a casa faltava una cosa,
FA#7posant-SImme bufanda i abric,
SImme n'anava corrents a buscar-la
FA#7i torSImnava content i arraulit,
SImque feliç era, mare, que feliç era jo!
FA#7Que feliç SImera, mare, que feliç era jo!
SImQuan estava tot sol a la cambra
FA#7i senSImtia els arbres cruixir
SImi la gent que passava esverada,
FA#7m'agaSImfava fort al coixí,
SImque feliç era, mare, que feliç era jo!
FA#7Que feSImliç era, mare,
FA#que MIfeFA#liç eSImra SOLjo!

DOmI els ocells dormien a les branques
SOL7i ja es DOmveia el cel clarejant,
SOL#m'amagava darrera d'un arbre
LA#7i ho miraRE#va tot, somniant,
SOL7que feliç DOmera, mare,
FAm6que feDOmliç era jo!
SOL7Que feliç SOL#era, maFAre,
SOLque FAfeSOLliç eDOmra jo!

SOLm7 DOm
SOL# LA#7 RE#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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