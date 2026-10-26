SI Si arribeu en la vida

LA més lluny MI d'on pugui arribar,

DO#m moriré molt SOL# gelós

DO#m del que FA# m'hàgiu avançat,

SI que no em sabré resignar

MI a no ser el millor vianant,

LA l'atleta SI més fornit

MI i el més frondós amant.

SI I no em vulgueu consolar,

LA només digueu- MI me, si de cas,

DO#m tot allò que hà SOL# giu vist

DO#m i jo no po FA# dré mirar:

SI la fondària dels rius

MI que els meus peus no mullaran,

LA la fragància SI del cos que no podré MI estimar.



DO#m La immensitat FA# d'un cel

SI en el qual mai he volat,

SIm les espurnes MI d'un foc

LA que no m'hauran cremat,

LAm les barques que a la mar

MI no podré amarinar.

FA# No em doneu consol,

SI no em sabré consolar.



MI I LA perquè SI sé que vosaltres

LA anireu més lluny MI que jo,

DO#m estic gelós i SOL# content,

DO#m molt gelós i FA# content

SI de la sort que FA#m heu tingut,

MI de la LA sort que MI tindreu,

LA que, tan SI mateix, sé que mai

DO#m no he estat fornit atleta,

LA ni tan sols digne SI amant,

FA#m només un via MI nant.

LA MI



LA MI