Si arribeu (Acords)

Si arribeu en la vida

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach nu
lluis llach nu
SISi arribeu en la vida
LAmés lluny MId'on pugui arribar,
DO#mmoriré molt SOL#gelós
DO#mdel que FA#m'hàgiu avançat,
SIque no em sabré resignar
MIa no ser el millor vianant,
LAl'atleta SImés fornit
MIi el més frondós amant.
SII no em vulgueu consolar,
LAnomés digueu-MIme, si de cas,
DO#mtot allò que hàSOL#giu vist
DO#mi jo no poFA#dré mirar:
SIla fondària dels rius
MIque els meus peus no mullaran,
LAla fragància SIdel cos que no podré MIestimar.

DO#mLa immensitat FA#d'un cel
SIen el qual mai he volat,
SImles espurnes MId'un foc
LAque no m'hauran cremat,
LAmles barques que a la mar
MIno podré amarinar.
FA#No em doneu consol,
SIno em sabré consolar.

MII LAperquè SIsé que vosaltres
LAanireu més lluny MIque jo,
DO#mestic gelós i SOL#content,
DO#mmolt gelós i FA#content
SIde la sort que FA#mheu tingut,
MIde la LAsort que MItindreu,
LAque, tanSImateix, sé que mai
DO#mno he estat fornit atleta,
LAni tan sols digne SIamant,
FA#mnomés un viaMInant.
LA MI

LA MI

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