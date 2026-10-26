SISi arribeu en la vida LAmés lluny MId'on pugui arribar, DO#mmoriré molt SOL#gelós DO#mdel que FA#m'hàgiu avançat, SIque no em sabré resignar MIa no ser el millor vianant, LAl'atleta SImés fornit MIi el més frondós amant. SII no em vulgueu consolar, LAnomés digueu-MIme, si de cas, DO#mtot allò que hàSOL#giu vist DO#mi jo no poFA#dré mirar: SIla fondària dels rius MIque els meus peus no mullaran, LAla fragància SIdel cos que no podré MIestimar.
DO#mLa immensitat FA#d'un cel SIen el qual mai he volat, SImles espurnes MId'un foc LAque no m'hauran cremat, LAmles barques que a la mar MIno podré amarinar. FA#No em doneu consol, SIno em sabré consolar.
MII LAperquè SIsé que vosaltres LAanireu més lluny MIque jo, DO#mestic gelós i SOL#content, DO#mmolt gelós i FA#content SIde la sort que FA#mheu tingut, MIde la LAsort que MItindreu, LAque, tanSImateix, sé que mai DO#mno he estat fornit atleta, LAni tan sols digne SIamant, FA#mnomés un viaMInant. LAMI