Intro: DO SOL RE MIm x2



Cap al DO 2000 DO se’m RE va assecar el cer MIm vell

de molt DO dormir SOL i molt RE escoltar MIm indie depriment

i, amb DO la mà lliu SOL re, un RE matí triom MIm fal

vaig DO dir adeu als SOL pares i a la hi RE senda fami MI liar.



SOL Però això és propietat privada,

segur que heu vist el se MIm nyal,

no jugueu amb aquell gerro,

sé que és lleig, però és un re DO gal.

No quedava res per dir-nos,

ara soc el que ve RE ieu,

és un barri respectable,

si us plau, abaixeu la veu

que el DO meu amor s’es SOL tà dutxant,

l’ha RE bitació és MIm tipus suite,

jo DO vaig sentint l’ai SOL gua com cau,

la RE sento caure MIm des del llit.

que el DO meu amor s’es SOL tà dutxant,

l’ha RE bitació és MIm tipus suite,

jo DO vaig sentint l’ai SOL gua com cau,

la RE sento caure MIm des del llit.



DO SOL RE MIm x2



Ve DO nia SOL flac i RE sentimen MIm tal,

ve DO nia a SOL mb dis RE ponibili MIm tat total.

Pot DO ser vau veur SOL e’m bus RE cant entre la MIm gent,

pot DO ser vau veure’m SOL convençut RE repetint certs MIm arguments.



SOL Però teniu molt poca gràcia

i deslligaré el MIm gos,

aneu amb compte amb el quadre

que és d’un artista fa DO mós.

No quedava res per dir-nos,

ara soc el que ve RE ieu,

és un barri que treballa,

si us plau, abaixeu la veu

que el DO meu amor s’es SOL tà dutxant,

l’ha RE bitació és MIm tipus suite,

jo DO vaig sentint l’ai SOL gua com cau,

la RE sento caure MIm des del llit.

Que el DO meu amor s’es SOL tà dutxant,

l’ha RE bitació és MIm tipus suite,

jo DO vaig sentint l’ai SOL gua com cau,

la RE sento caure MIm des del llit.



La maso DO vera us acompanyarà al car SOL rer.

Agraeixo la vi MIm sita, us conserveu prou DO bé.

Però com em torba que encara avui seguiu a SOL quí

pensant que m’inte MIm ressa el que tingueu a DO dir… RE



El DO meu amor s’es SOL tà dutxant,

l’ha RE bitació és MIm tipus suite,

jo DO vaig sentint l’ai SOL gua com cau,

la RE sento caure MIm des del llit.

El DO meu amor s’es SOL tà dutxant,

l’ha RE bitació és MIm tipus suite,

jo DO vaig sentint l’ai SOL gua com cau,

la RE sento caure MIm des del llit.



L’altre SOL dia vaig sortir,

vaig a RE nar al parc al matí

i un nen RE#m se’m va asseure al banc

amb DO una motxil RE leta.

En va SOL treure un entrepà,

no el RE vaig voler espantar,

no RE#m més vaig compartir

una DO perla de sa RE viesa:

Viu SOL bé, minyó, viu bé, minyó,

plan RE teja’t cada dia si ho pots fer millor.

I mor RE#m bé, minyó, mor bé, minyó,

com DO la Mary Santpere, dintre RE d’un avió.



Viu SOL bé, minyó, viu bé, minyó,

plan RE teja’t cada dia si ho saps fer millor.

I mor RE#m bé, minyó, mor bé, minyó,

com DO la Mary Santpere, dintre RE d’un avió.



El SOL meu amor s’està dutxant,

l’habitació és tipus suite.