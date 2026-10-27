Intro:
FA SI♭ x2
D’a
FAcord, nosaltres som els u SI♭tòpics,
idealistes, in
DOgenus
que no fan més que so
REmmiar.
Però estem
SI♭farts de creuar-nos de SOLmbraços
mentre la terra s’a
DOfona sota els nostres FApeus.
D’a
FAcord, sabem que no som per SI♭fectes,
tenim els nostres punts
DOfebles,
però aprenem dels
REmerrors.
Almenys vivim amb
SI♭la consciència tran SOLmquil·la,
per
FAquè hem fet tot el possible per tal de canviar SI♭el món.
D’a
FAcord, nosaltres som els il· SI♭lusos
guardians de causes per
DOdudes,
inconformistes
REmtossuts.
Però hem dit prou,
SI♭ja no volem refugi SOLmar-nos
dar
FArere de les paraules, ara passem a l’ac SI♭ció.
D’a
FAcord, ens falta molta experièn SI♭cia,
convé sumar els es
DOforços
i els càntics de tan
REmta gent,
però anem crei
SI♭xent, ens fem més forts cada SOLmdia,
mai
FAno perdem l’esperança i seguim a SI♭vançant.
D’a
idealistes, in
que no fan més que so
Però estem
mentre la terra s’a
D’a
tenim els nostres punts
però aprenem dels
Almenys vivim amb
per
D’a
guardians de causes per
inconformistes
Però hem dit prou,
dar
D’a
convé sumar els es
i els càntics de tan
però anem crei
mai