Utòpics, idealistes, ingenus (Acords)

D’acord, nosaltres som els utòpics

Acords Acords
Pau Alabajos
pau alabajos una amable una trista una petita patria
pau alabajos una amable una trista una petita patria
Intro: FA SI♭ x2

D’aFAcord, nosaltres som els uSI♭tòpics,
idealistes, inDOgenus
que no fan més que soREmmiar.
Però estem SI♭farts de creuar-nos de SOLmbraços
mentre la terra s’aDOfona sota els nostres FApeus.

D’aFAcord, sabem que no som perSI♭fectes,
tenim els nostres punts DOfebles,
però aprenem dels REmerrors.
Almenys vivim amb SI♭la consciència tranSOLmquil·la,
perFAquè hem fet tot el possible per tal de canviar SI♭el món.

D’aFAcord, nosaltres som els il·SI♭lusos
guardians de causes perDOdudes,
inconformistes REmtossuts.
Però hem dit prou, SI♭ja no volem refugiSOLmar-nos
darFArere de les paraules, ara passem a l’acSI♭ció.

D’aFAcord, ens falta molta experiènSI♭cia,
convé sumar els esDOforços
i els càntics de tanREmta gent,
però anem creiSI♭xent, ens fem més forts cada SOLmdia,
mai FAno perdem l’esperança i seguim aSI♭vançant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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