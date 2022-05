14 coses que Nora Ephron voldria haver sabut

Vivia i escrivia. I escrivia el que vivia. La guionista i cineasta Nora Ephron va néixer a Nova York el 19 de maig de 1941 i hi va morir el 26 de juny del 2012 per culpa d’una leucèmia que va mantenir en secret fins al final. Ella, que convertia en material literari qualsevol tema de la seva vida –com ara la infidelitat del seu exmarit, el periodista Carl Bernstein, retratada amb la dosi justa d’humor i mala llet a la novel·la Heartburn–, va optar per amagar la malaltia. Controladora fins a l’obsessió, com que no podia dominar l’evolució de la leucèmia, va fer veure que no existia. Amb la seva mort els amants de les comèdies romàntiques vam quedar orfes de cop. Recordem Nora Ephron amb una llista de catorze coses que li agradaria haver sabut abans, extreta del llibre d’articles El coll no enganya Foto: Facebook Nora Ephron



1. Compra, no lloguis.



2. No et casis mai amb un home de qui no t’agradaria divorciar-te.



3. Mai no compris res que sigui cent per cent llana, encara que sembli molt suau i no piqui gaire quan t’ho emproves a la botiga.



4. No pots ser amiga de gent que truqui passades les onze de la nit.



5. Mai no saps les coses del cert.



6. L’avió no s’estavellarà.



7. Qualsevol cosa del teu cos que no t’agradi als trenta-cinc l’enyoraràs quan en tinguis quaranta-cinc.



8. Als cinquanta-cinc anys se’t farà un flotador fofo al voltant de la cintura fins i tot encara que estiguis terriblement prima.



9. Fes més fotografies.



10. Si la sabata no et va bé a la sabateria, no t’anirà bé mai.



11. Quan els teus fills són adolescents és important tenir un gos, així hi haurà algú a casa que estarà content de veure’t.



12. Fes còpies de seguretat dels arxius.



13. Si un amic et demana si voldries ser el tutor dels seus fills en cas que mori en accident, li pots dir que no.



14. No ho expliquis tot als altres.





“He vingut aquí aquesta nit perquè quan t’adones que vols passar la resta de la teva vida amb una persona, desitges que la resta de la teva vida comenci tan aviat com sigui possible”, diu en Harry a la Sally a l’escena final de la pel·lícula «Quan en Harry va trobar la Sally». Potser és el millor diàleg de comèdia romàntica que s’ha escrit mai: