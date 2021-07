Foto: Jonathan Gill



Tant si fa bo com si no

per l’agost són molts els pobles

que estan de festa major.



Un costum molt eixerit

que permet passar uns quants dies

amb l’ànim ben divertit,



perquè es fan balls, curses, jocs,

sardanes, concursos, fires,

concerts i un castell de focs,



i quan surten els gegants

si als més menuts els engresca

també en gaudeixen els grans.



N’hi ha que van molt mudats

per tal de fer més presència

quan venen els convidats,



i tothom està content

perquè la festa és la festa

i agrada molt a la gent.



L’agost és un mes encès,

encara tenim vacances

i el temps passa com si res.



Ni pensem el la calor,

que per combatre-la amb força

tenim la festa major.





Del llibre Per molts anys!, que va dedicar als seus nets Marta, Oleguer i Marçal.