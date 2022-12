Aquest Nadal, regala llibres

Foto: Mel Poole

Ja estàs pensant què pots regalar aquestes festes? Busques un regal especial? La Llibreria de la Diputació t’ho posa fàcil i ha preparat una selecció de llibres ara a només 10 euros:

El Palau Güell, una obra mestra d’Antoni Gaudí, d’A. González i Raquel Lacuesta, presenta la primera gran obra de Gaudí, convertida en una de les construccions més significatives de l’arquitectura de Barcelona des de l’època gòtica, que va constituir una veritable fita en trencar amb l’academicisme classicista imperant i que va obrir una nova via d’expressivitat arquitectònica que finalment triomfaria en el continent. Llibre disponible en català, en castellà, en anglès i en francès.

Lola Anglada, memòries 1892-1984, llibre on a través de les memòries d’aquest personatge tan polifacètic es pot veure el desenvolupament cultural del país al llarg de gairebé tot el segle XX. Un volum per conèixer aquesta gran artista que sovint ha estat silenciada i oblidada pel fet de ser dona, artista i catalanista.

La Casa de la Caritat, de diversos autors, que relata la tasca assistencial que s’ha dut a terme des d’aquest recinte ubicat al barri del Raval de Barcelona al llarg de dos segles. Explica les argumentacions i les retòriques sobre la pobresa i el servei assistencial al segle XIX, i les diferents propostes arquitectòniques que volien adaptar-se tant a les noves polítiques socials com a les necessitats dels acollits.

Vint-i-nou contes: antologia de narrativa catalana contemporània és una publicació que recull, com el seu títol indica, 29 contes curts d’autors reconeguts de la literatura catalana –Narcís Oller, Prudenci Bertrana i Joaquim Ruyra, entre altres– seleccionats per Isidre Cònsul i il·lustrats per Perico Pastor, que permeten resseguir diferents moviments i generacions literàries des de la segona meitat del segle XIX fins a l’actualitat.

Les joies dels nostres museus és una publicació on podreu descobrir les meravelles que hi ha als museus locals, i constitueix un magnífic resum de la creativitat i de la passió per la cultura, una característica dels pobles i ciutats de la província de Barcelona.

Joan Maragall: Carnets de Viatge, on Glòria Casals presenta els llocs des d’on va escriure Joan Maragall: Barcelona (de Ciutat Vella a Sant Gervasi), el mar (de Sitges a Tossa) i les muntanyes (de Montserrat als Pirineus occitans). Un recorregut que permet conèixer la forma de vida i els costums d’una època i, sobretot, la varietat temàtica i formal de l’obra de Maragall.

A més, podràs adquirir una àmplia selecció de textos teatrals d’autors clàssics i en format butxaca per només 1 euro cada un: Els ocells i La Pau, d’Aristòfanes; L’amansiment de l’harpia i Antoni i Cleopatra, de William Shakespeare; o La importància de ser Frank, d’Oscar Wilde. I per als més menuts, la Llibreria proposa una selecció de contes infantils de la col·lecció de la Xara i el Pau, que relata històries que passen als nostres parcs naturals. Compra’n un paquet de 3 exemplars per només 3 euros.



A la Llibreria també trobaràs molts més llibres interessants sobre història, fotografia, pobles i ciutats, teatre, cuina, art, museus, etc. Tria i remena! Amb aquestes promocions no hi ha excusa per no regalar cultura aquest Nadal: regala llibres! Consulta aquí totes les promocions disponibles.

Visita la Llibreria de la Diputació a l’Avinguda Diagonal 393, de Barcelona o al web llibreria.diba.cat.