El Barcelona Pensa fa la marató

Cada tercer dijous de novembre se celebra el Dia Mundial de la Filosofia de la UNESCO. Aquest 2022 serà el dia 17, i el festival Barcelona Pensa, que organitza la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, aprofita aquesta data senyalada per concentrar en format de Marató Filosòfica durant els dies 16 i 17 un munt d’activitats que tenen per objectiu divulgar la filosofia, treure-la de l’acadèmia i acostar-la al gran públic.

El Barcelona Pensa arriba a la 9a edició consolidat com una cita ineludible per als amants del pensament. Els assistents podran triar entre exposicions, presentacions de llibres, conferències, taules rodones i activitats destinades específicament als infants i als adolescents amb temes tan actuals com la guerra i la pau, el cos, l’art i formats com la Fira de la Recerca, novetat per a la cita d’enguany. Us en presentem tota la programació.

Foto: Barcelona Pensa

1. Fira de la Recerca, dimecres 16 i dijous 17 a les 10:30 h.

Dimecres 16 a Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia UB: El grup de recerca “Crisis de la Raó Pràctica” treballa en diferent aspectes de la qualitat de les relacions ciutadanes en les seves dimensions jurídica, política, moral i existencial i el “Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat” fa recerca sobre la producció filosòfica de les dones al llarg de la història i reflexiona sobre qüestions relacionades amb el gènere, des de fa més de 30 anys. Tots dos presentaran les seves línies de recerca i projectes recents.

Dijous 17 a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia UB: El grup Aporia delimita el pensament contemporani com al seu camp d’estudi i posa en l’elaboració del discurs antropològic, ètic i polític, la seva principal finalitat i el LOGOS Grup de Recerca en Filosofia Analítica està format per investigadors de diverses nacionalitats, adscrits a diferents universitats catalanes. Treballen en diverses àrees, incloent-hi la Filosofia del llenguatge i de la ment, Epistemologia i Filosofia de la Ciència, Estètica, Metafísica i Teoria de gènere.



2. Converses feministes. Un temps per les aliances?, dimecres 16 a les 16 h, Llibreria Pròleg.

El diàleg entre els feminismes sempre ha estat ple de diferències i dissensos, una polifonia que és també font de la seva riquesa. En aquesta sessió, on participaran Clara Serra, Bàrbara Ramajo i Laura Labiano com a moderadora, es reflexionarà sobre propostes i estratègies que miren de fer possibles les aliances, els ponts, els enllaços que podrien ser necessaris en el present entre els feminismes.

Manifestació feminista a la plaça de Sant Jaume durant la visita del Sant Pare Joan Pau II, novembre de 1982. Arxiu Ca la Dona



3. Mostra de Fotofilosofia, dimecres 16 a les 16 h, Aula Magna de la Facultat de Filosofia UB.

Anomenem fotofilosofia a una fotografia retolada amb una pregunta referida a conceptes, valors o fins. L’objectiu és enriquir el pensament filosòfic a secundària aprofitant la creativitat de l’alumnat i preservant formes de col·laboració entre els departaments de Filosofia dels centres. La Mostra pretén aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia. L’acte, que comptarà amb Jordi Beltran i professors i alumnes d’Educació Secundària, servirà de presentaió, s’hi comentarà una selecció de treballs i es tancarà amb una performance reivindicativa del Dia mundial de la Filosofia. Es podrà seguir en línia.



4. Presentació de llibres

Dimecres 16 a les 17:45 h, Llibreria Pròleg: Presentació de dues propostes literàries distants en el temps, però connectades per una mateixa inquietud cap al present: Democràcia i ètica social, (Edicions UB, 2022), on Jane Addams planteja la pobresa i l’exclusió social com una patologia industrial; i Privilege Walk. Una eina socioeducativa per reflexionar sobre gènere, capacitats i salut mental (Octaedro, 2022), on Núria Sara Miras Boronat i Júlia Martín Badia utilitzen les metodologies de la pedagogia feminista i de l’oprimit per conscienciar-nos sobre com els privilegis i les opressions no posen a totes les persones en la mateixa posició de partida en la cursa de la vida.

Dijous 17 a les 11 h, Llibreria Finestres: Colònia DMZ (Raig Verd, 2022) és un testimoni col·lectiu dels efectes de la violència militar i de l’imperialisme nord-americà sobre els civils de la península coreana, una crònica poètica del retorn de l’autora, Don Mee Choi, a la seva Corea natal. L’autora participarà en una xerrada amb els seus traductors al català, Anton Pujol i Joan-Elies Adell en una conversa per reivindicar la literatura com a eina per copsar la tragèdia amb la bellesa i defensar la traducció com a un “mode antineocolonial”.



5. Cafè filosòfics.

Acció política animal(ista), dimecres 16 a les 19 h, Sala d’actes d’Arts Santa Mònica.

Per què hauríem de considerar moralment els animals no humans? En aquesta conversa, Laura Fernández i Rocío Thovar abordaran conceptes com la sintència, l’antropocentrisme o l’especisme i la inclusió dels animals no humans a la comunitat política i sobre el paper dels mitjans de comunicació i l’activisme animalista en la construcció social dels altres animals, l’agència política dels animals no humans i la idea de resistència animal.

El cos: en soc o en tinc?, dijous 17 a les 17:30 h al Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

A qui li cau el cabell? A tu o al teu cos? A qui li molesta que li caigui el cabell? A tu o al teu cos? Si dic “jo tinc ment”, la ment, és jo? En quina part del cos tinc la ment? Si erro llençant una pilota, qui n’és responsable, jo o el meu cos? Si soc un cos, aquest fa que jo sigui una o un? El cos humà que tinc al davant i em parla, el té algú? Què és aquest algú, que no el copso de cap manera? Té sentit dir “penso amb el cervell”? O és que tot plegat només és un problema de llenguatge? Amb Jordi Alsina, Xavier Alsina i Jordi Beltran.



6. Taula rodona Periodisme i compromís ètic, dimecres 16 a les 20 h, Aula 402 de la Facultat de Filosofia UB.

Marta Ballesta, Marcel Cano i Xavier Giró debatran sobre el sentit del periodisme en la nostra societat i sobre els reptes amb què es troba qui cobreix la realitat, l’acceleració de la (pobre)informació i què la causa, els tipus de periodisme que es fa en el present i què podrien fer les persones i col·lectius que no sent periodistes estan lògicament preocupats.



7. Performance A qualsevol lloc, fora del món, dimecres 16 a les 20:30 h, Centre Cívic Casa Golferichs.

Una lectura d’alguns poemes de Charles Baudelaire, que formen part de dos llibres cèlebres per representar dues fites en la poesia universal, tant per la seva qualitat com per la influència que van exercir en la poesia posterior: Les flors del mal i L’Spleen de París. L’actor Bernat Quintana serà l’encarregat de fer arribar la veu del genial poeta francès al públic d’avui en dia a través de les traduccions de Pere Rovira i Joaquim Sala-Sanahuja.



8. Filosofia i ciència: Controlem el que pensem? Els prejudicis i perjudicis del jo habitual, dimecres 16 a les 22 h, Centre Cívic Casa Golferichs.

Els biaixos implícits són les actituds inconscients que tenim vers els membres de grups socials per la seva raça, gènere, orientació sexual o religió. Aquests biaixos difereixen considerablement de la idea que tenim de nosaltres mateixos i de les nostres opinions explícites sobre aquests grups. Què ens diu la neurociència sobre aquest fenomen? I la filosofia? Som responsables de les conductes socialment discriminatòries que generen aquests biaixos implícits fora del nostre control conscient? A càrrec de Josefa Toribio.



9. Efemèrides: Aristòtil, Proust, Grouchy i Tractatus logico-philosophicus, dijous 17 a les 8 h, Llibreria Calders.

Conferències per commemorar l’aniversari de la mort d’Aristòtil, el centenari de la mort de Proust, el bicentenari de la mort de Sophie de Grouchy i el centenari de la publicació de la versió anglesa del Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein. Hi participaran Antoni Prevosti, Júlia Vernet, Valèria Gaillard i Sergi Oms i l’acte es clourà amb un esmorzar.

Bust d’Aristòtil. Marbre, còpia romana d’un original de bronze grec de Lisipòs del 330 aC; el mantell d’alabastre és un afegit modern. Domini Públic



10. Les nenes, els nens i els adolescents pensen. És obligatori ser feliç?, 10 h, Aules 409 i 410 de la Facultat de Filosofia UB.

Alumnes de diferents Filoscoles i Filoinstis i el Grup IREF es trobaran per participar en uns diàlegs filosòfics, amb companys i companyes d’altres centres, al voltant de la felicitat i l’aparent obligatorietat de ser feliç que ens proposa la societat actual. Es faran preguntes a partir d’uns recursos que treballaran prèviament a les seves aules.

Foto: Barcelona Pensa



11. Ràdio filosòfica: Quins espais queden per la llibertat de premsa? Periodisme, negoci dels mitjans i política, dijous 17 a les 15:30 h, Pati Manning.

Qui disposa dels mitjans de producció del món de la premsa i la comunicació demarca quines són les idees que es difonen; també, quins fets es desvelen i des de quin prisma. Sovint la tasca del periodista queda limitada a interessos econòmics i, també, a la cohabitació de les corporacions empresarials amb els centres de poder polític. Això controla i influeix, i fa més angosta la llibertat de premsa, així com pot desvirtuar els continguts periodístics i la “comunicació dels fets”. Amb: Montserrat Crespín i Noemí Polls.



12. Exposició guiada: L’espai i l’experiència en el cinema, dijous 17 a les 17 h, Galeria Lab36.

Victoria Ioudina, Judith Colell i Alan Kanjo debatran sobre com l’espai forma part del llenguatge i de la cultura cinematogràfica en la nostra societat, és a dir, quina relació s’estableix entre el cinema i el públic, el col·lectiu o l’individu i quines innovacions i maneres de consum representen el cinema tant per a la indústria com per a l’art.



13. Conferència central: Pensar contra la guerra: Jane Addams, Vera Brittain i Virginia Woolf, dimecres 17 a les 19 h, Ateneu Barcelonès.

Emilia Bea Pérez proposa reflexionar sobre la guerra i la pau a partir de tres de les autores pioneres en l’acció i el pensament pacifista de principi del s. XX, a voltat de la Primera Guerra Mundial i el període d’entreguerres. La sociòloga estatunidenca Jane Addams va ser presidenta del Primer Congrés Internacional de les Dones per la Pau en 1915 i fundadora de WILPF, a més de precursora del Treball Social, l’obra autobiogràfica de l’escriptora anglesa Vera Brittain, Testament de joventut (1933) és un dels primers al·legats pacifistes de la literatura i a Tres guinees Virginia Woolf s’encara amb la pregunta “com és possible d’evitar la guerra?”.



14. Festa de cloenda amb concert i aperitiu, dijous 17 a les 21:30 h, Teatre de la Casa de Menorca.

Aquesta marató de la filosofia farà un sprint final fins a la meta: el ritme de la música d’Eleusis, finalistes del concurs Amplificat 2017, del Destaca’t 2019 i seleccionats al Festival Brot el 2017 i el 2018. Amb estudiants de la facultat a les seves files, creen atmosferes de composició pròpia buscant nous sons dins el folk i el rock inspirant-se en el jazz i la psicodèlia.