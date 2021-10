Hi havia una vegada la Berta i la seva família, i hi havia una vegada també un monstre aparegut del no-res que capgira el món i que obliga tothom a anar amb molt de compte. La Berta, però, no li té por i es disfressa d’animal perquè sap que el monstre només ataca els humans, però falta molt poc perquè sigui el seu aniversari i, amb el monstre fent la guitza, no sap si podrà celebrar-lo amb tots els seus amics. Tota la família buscarà la manera de combatre aquest maleït nouvingut a Bye, bye, monstre (Estrella polar), un conte basat en l’espectacle musical homònim que Dagoll Dagom portarà al Teatre Poliorama a partir del 6 de novembre de 2021, inspirat en la situació de confinament que han viscut milers de nens i famílies aquest últim any.

El llibre compta amb text de Marc Artigau, il·lustracions de Lyona i música de Dàmaris Gelabert. Us n'oferim l'inici, us convidem a cantar amb els més petits de la família

Foto: Catorze

La meva història va començar just en aquell moment. L’endemà seria el meu aniversari i jo escrivia la primera pàgina del meu diari. La mestra deia que les paraules eren poderoses i que podien canviar el món. De sobte, el Pare va entrar a lʼhabitació i ens va anunciar a tota la família que a partir de llavors no podríem sortir de casa.

—Per què? —vaig voler saber jo.

—Perquè hi ha un monstre molt perillós pels carrers de totes les ciutats.

Il·lustració: Lyona

Un monstre va visitar

casa nostra sense avisar.

De cop tot va parar,

però fent pinya lʼhem espantat.

Junts, sempre és més fàcil guanyar.

Els monstres venen i seʼn van.

Bye, bye, monstre, bye, bye, bye.

Bye, bye, monstre, bye, bye, bye.

Et volem acomiadar cantant i ballant.

Hi ha monstres de tots colors,

però el coratge guanya a la por.

No ho hem passat gens bé,

hem patit, però també hem après.

Tenim més força i som pacients,

però ja nʼhi ha prou! Desapareix!

Bye, bye, monstre, bye, bye, bye.

Bye, bye, monstre, bye, bye, bye.

Et volem acomiadar cantant i ballant. (bis)

Bye, bye, bye, bye, bye, bye, MONSTRE!

Bye, bye, bye, bye, bye, bye, MONSTRE!

Bye, bye, bye, bye, bye, bye, MONSTRE!

Bye, bye, bye, bye, bye, bye.

No cal que tornis mai.

Bye, bye, monstre!

Si un monstre ens torna a visitar

que ens trobi a punt per entonar…

Bye, bye, monstre, bye, bye, bye.

Bye, bye, monstre, bye, bye, bye.

Et volem acomiadar cantant i ballant. (bis)

No cal que tornis mai.

Bye, bye, monstre!

Il·lustració: Lyona

Bye, bye, monstre © del text: Marc Artigau i Queralt, 2021.

© de les il·lustracions: Lyona, 2021.

© de la cançó “Bye bye, monstre”: Tot Sona Records, S. L., 2021.

© de la producció en què es basa l’obra, Dagoll Dagom, S.A., 2021.

© d’aquesta edició: Edicions 62, S. A., Estrella Plolar, 2021.



