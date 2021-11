Carl Sagan i el cosmos

Carl Edward Sagan va néixer a Nova York el 9 de novembre del 1934 i va morir a Seattle el 20 de desembre del 1996. Va ser astrofísic, astrònom i divulgador científic promotor, entre d’altres, del projecte SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, Cerca de vida intel·ligent extraterrestre) i va idear els missatges per a possibles civilitzacions extraterrestres que van transportar les sondes espacials Pioneer 10 i Voyager. Es va convertir en una figura coneguda pel gran públic gràcies a la sèrie divulgativa Cosmos, que havia escrit amb la també científica Ann Druyan, amb qui estava casat, i de la qual en va presentar els tretze capítols. Recordem el científic llegint-ne 14 reflexions i veient un fragment d’un dels episodis de Cosmos.



Foto: Viquipèdia



1. Vivim en una societat absolutament dependent de la ciència i la tecnologia i, no obstant ho hem arreglat de tal manera que gairebé ningú entén la ciència ni la tecnologia. Aquesta és la recepta perfecta per al desastre.



2. La imaginació sovint ens porta a mons que no van existir mai. Però sense ella no anem enlloc.



3. Afirmacions extraordinàries requereixen sempre evidències extraordinàries.



4. Si vols fer un pastís de poma des del principi, primer has d’inventar l’univers.



5. Els llibres trenquen els lligams del temps, cosa que demostra que els humans poden fer màgia.



6. La bellesa d’un ésser viu no és la dels àtoms que el conformen, sinó la manera en com s’uneixen.



7. Tothom tem la guerra nuclear i totes les nacions tecnològiques la planegen. Tothom sap que és una bogeria i tots els països tenen una excusa.



8. Amb dades insuficients és fàcil equivocar-se.



9. Els éssers humans tenen un talent demostrat per enganyar-se a si mateixos quan les seves emocions són sacsejades.



10. La Terra és un escenari molt petit en la vasta arena còsmica. Pensa en els rius de sang vessats per tots aquells generals i emperadors perquè, al seu triomf i glòria, puguin convertir-se en amos momentanis de la fracció d’un punt.



11. No fa menys romàntica una posta de sol, conèixer-la una mica.



12. El cosmos també és dins nostre. Som fets de material estel·lar. Som la manera que té el cosmos de conèixer-se a si mateix.



13. Un punt blau diminut en un raig de sol. Això és. Això és on vivim. Això és casa nostra. Nosaltres els humans som una espècie i aquest és el nostre món. Cuidar-lo és la nostra responsabilitat. De tots els mons del nostre sistema solar, l’únic que sabem agraciat per la vida.



14. Per primer cop, tenim el poder de decidir el nostre destí i el del nostre planeta. Vivim un moment de gran perill, però la nostra espècie és jove, curiosa i valenta. És molt prometedora.