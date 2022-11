Castanyada amb lectura de poemes i un mort d’accident

Foto: PowderPhotography

A la memòria de Ramon Rogent



Burgesament ens hem reunit a celebrar la castanyada,

però no panellets, no moniatos, no

fruita gebrada avui. Hom servirà poemes.

I que el silenci cremi pels difunts.

Sembla que tots hem arribat, el cercle

s’estreny, es fa mes í­ntim.

Tot és senzill, pero solemne,

com sempre que un poeta pren la veu.



Qui és, però, que no va ser invitat

i compareix de sobte a la impensada,

com un que s’equivoca? No m’enganyen

els ulls, no, no, veig la imprecisa

cara gravada, la corbata sense nus,

el franc somriure net

dels partidaris de la vida. Temo,

però, que tot en ell em sembla

terrible i trasmudat.



Absurd, una ventada

matant un ble quan tot demana llum,

un cop de pedra expressament tirada

contra el sol ull d’un borni, m’han semblat

rou matinal, cançó d’ocell, si ho penso,

mirant això.

Per què no ens prevenies,

dient-nos que tornaves del barranc

on has caigut, sense ni temps

d’haver-te canviat, ni de rentar-te,

que ets tot de sang urgent i escarni de la vida?



Ressuscitat conill ple de pintura

vermella, en escorxat estremiment,

decapitat pollastre fent uns passos

horribles fins a caure en el gran toll.

Em giro i veig la nit, miro endavant

i veig la nit.

(No juguis tant a cartes,

home, per molt irreparable

que sigui l’existir.)

Doneu-me vi.

Així­ passem les hores, ofegant-nos

al fosc d’un soterrani, mentre corren

els arbres cegament cap a la nit.