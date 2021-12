Chomsky, menys herois i més idees

Noam Chomsky va néixer el 7 de desembre del 1928 a Filadèlfia. És considerat el pare de la lingüística moderna. Avui en dia és un dels intel·lectuals més coneguts i és autor de més de 100 llibres sobre temes com la política i els mitjans de comunicació. En llegim 14 reflexions.

Foto: www.diem25.org



1. La responsabilitat dels intel·lectuals és dir la veritat i exposar les mentides.



2. No hauríem d’estar buscant herois, hauríem d’estar buscant bones idees.



3. Si assumeixes que no existeix l’esperança, aleshores garanteixes que no hi haurà esperança. Si assumeixes que existeix un instint cap a la llibertat, existiran oportunitats per canviar les coses.



4. La gent paga per la seva pròpia subordinació.



5. El descobriment és la capacitat de ser sorprès per les coses simples.



6. El propòsit de l’educació és mostrar a la gent com poden aprendre per si mateixos. L’altre concepte de l’educació és l’adoctrinament.



7. El quadre del món que es presenta a la gent no té cap relació amb la realitat, ja que la veritat sobre cada assumpte queda enterrada sota muntanyes de mentides.



8. Si no creiem en la llibertat d’expressió per a la gent que menyspreem, no creiem en la llibertat d’expressió.



9. L’optimisme és una estratègia per fer un món millor.



10. La llibertat sense oportunitats és un regal endimoniat.



11. Si no desenvolupem una cultura democràtica constant i viva, capaç d’implicar els candidats, ells no faran les coses per les quals els vas votar. Prémer un botó i després tornar a casa no canviarà les coses.



12. Si és dolent quan ho fan els altres, també ho és quan ho fem nosaltres.



13. El veritable problema del món és com impedir que salti pels aires.



14. Com és que tenim tanta informació, però sabem tan poc?