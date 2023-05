La ciència és per a tothom

Vuitena edició de la Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona



El divendres 12 i el dissabte 13 de maig, l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona acollirà la novena edició de la Festa de la Ciència per apropar aquesta disciplina a tothom. Hi haurà un total de 64 tallers divulgatius que comptaran amb la implicació de més de 380 investigadors. El divendres es destinarà a centres educatius i el dissabte, de 10.00 a 14.00, al públic general. Els temes que s’hi tractaran seran diversos i actuals: la salut mental positiva, el

funcionament del cervell, l’ús de la fonètica en la ciència forense, la microbiologia, les aplicacions de la realitat virtual, l’alimentació saludable, l’ecologia… La Festa de la Ciència és una iniciativa impulsada pel Vicerectorat de Recerca, a través de la Delegada

per a la Divulgació Científica, i està organitzada per la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I). Aquí podeu consultar-ne la programació sencera, i us destaquem catorze de les motes activitats que us hi esperen:





1. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació: Abracadabra: el poder ocult dels aliments per envellir de manera saludable.

Què vol dir que per aconseguir una vida saludable hem de tenir bons hàbits i menjar un arc de Sant Martí? De què parlem quan diem que tenim molts bacteris? En aquest taller es parlarà de compostos bioactius i de com afecten la nostra salut.



2. Facultat de Psicologia: De la realitat virtual al món real.

Els participants podran experimentar una simulació en què pujaran a dalt d’un edifici i se’ls demanarà que caminin per una biga a molta altura; sentiments reals en entorns virtuals. La pregunta de fons és com la realitat virtual ens pot dur a millorar la nostra qualitat de vida.



3. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Salut mental positiva i autocura: com més em cuido, més bé em sento.

S’entén per autocura el conjunt de pràctiques que algú pot dur a terme per millorar el seu benestar. Es plantejarà una sèrie d’activitats per descobrir l’univers de la salut mental positiva.



4. Facultat de Filologia i Comunicació: La diversitat lingüística a la nostra vida.

Carme Junyent i Itziar Aduriz Agirre conduiran aquest taller sobre les llengües que formen part de la nostra vida quotidiana. Sabies que al món es parlen unes 5.000 llengües i, només a Catalunya, unes 300?



5. Facultat de Biologia: SÀPIENS. Iguals i diferents.

Què tenim totes les persones en comú? Que provenim d’un mateix ancestre que es va originar a Àfrica fa 6 milions d’anys. Fa 200.000 anys, l’Homo sapiens va sortir del continent africà i es va adaptar als nous llocs on arribava, canviant de forma i de pell. Tot i la diversitat tan visible que hi ha entre persones, compartim el 99,9% del nostre material genèric; aquest fet que posa en qüestió els constructes que tradicionalment s’han bastit per discriminar per raons racials i de gènere.



6. Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals: Desemmascarant la veritat en línia: aprenent sobre visibilitat web i clickbait.

Per què, quan busquem una notícia, alguns resultats surten abans que els altres? Què és el clickbait? Els titulars manipulen la informació? En el taller ofert per Carlos Lopezosa i Mari Vállez, respondrem algunes d’aquestes preguntes.



7. Facultat de Física: Micro Decisions, Macro Efectes: El joc de Schelling.

Les accions petites poden tenir efectes molt grans. Un grup reduït de persones que tingui preferència per persones similars a elles pot fer emergir la discriminació racial. Ho veurem a partir de jocs de taula, realitat augmentada i el model matemàtic de Schelling.



8. Facultat de Geografia i Història: La vida moderna: arqueologia del passat recent.

Membres del Centre d’Estudis Històrics Internacionals ens ensenyaran, a través d’excavacions que han fet, que potser la vida contemporània ens és més aliena del que creiem. Hi ha objectes que han quedat ocults pel pas del temps, objectes que ens parlen de les persones que els van fer servir, des de miners del segle XX fins a soldats del front.



9. Facultat de Química: La química i el color.

La quimioluminescència és el procés que permet detectar restes de sang en l’escena d’un crim. També hi ha la fluorescència, que pot ajudar a evitar falsificacions de documents. A més d’aquestes aplicacions pintoresques de la química, n’hi ha de més quotidianes; a les nostres llars, tenim més productes químics dels que creiem. En aquest taller, experimentarem amb diverses substàncies.



10. Facultat de Filosofia i de Geografia i Història: Arqueologia, temps i espai: la domesticació de les plantes i els animals.

Pèsols, ovelles, cafè, cavalls, blat de moro… Pot sonar insòlit, però el que tots aquests animals i plantes tenen en comú és que han estat domesticats. Però quin va ser el primer animal domesticat? Anirem enrere en el temps i descobrirem en quin moment aquests éssers vius van passar a ser domèstics.



11. Facultat de Ciències de la Terra: Surfing For Science: microplàstics a les nostres costes.

Oriol Uviedo i Naia Alberdi, del departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà, ens mostraran els tipus de microplàstics que es poden trobar en les platges catalanes, tots ells contaminants, i ens en revelaran l’origen a través d’un memory.



12. Facultat de Dret: Taller de Mediació.

Com podem resoldre els conflictes veïnals i familiars sense acabar en els tribunals? Aquest taller introduirà els participants en la tècnica de la mediació, que pretén identificar les postures de les parts en conflicte, més enllà del que tenen d’irreductibles, i oferir solucions creatives.



13. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: Observem les nostres cèl·lules.

Com és una cèl·lula sana? I una tumoral? A més de veure’n les diferències, els participants podran observar les seves pròpies cèl·lules a través de microscopis i endur-se’n la foto impresa a casa.



14. Facultat de Filologia i Comunicació: Què passa dins de la boca quan parlem?

A través d’un instrument anomenat Ultrasound Tongue Image, veurem com es mou la nostra llengua quan parlem. Això serà possible gràcies al Grup de Recerca en Fonètica Experimental i el Laboratori de Fonètica.