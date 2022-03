Rafael Múgica Celaya va néixer un 18 de març de 1911 a Hernani i va morir el 18 d’abril de 1991 a Madrid. Ell volia dedicar-se a la poesia, però la seva família no ho veia amb bons ulls. Va haver de reafirmar la seva identitat sota un pseudònim: es va rebatejar com a Gabriel.



Rere les seves paraules hi ha un compromís social, reivindicatiu. Però també hi ha l’amor que sentia per Amparo Gastón. Ho demostrava afirmant que tot el que era com a persona i com a poeta ho devia a ella. El recordem llegint-ne un poema.



Foto: Phi Phi Hoang

Cuéntame cómo vives;

dime sencillamente cómo pasan tus días,

tus lentísimos odios, tus pólvoras alegres

y las confusas olas que te llevan perdido

en la cambiante espuma de un blancor imprevisto.



Cuéntame cómo vives.

Ven a mí, cara a cara;

dime tus mentiras (las mías son peores),

tus resentimientos (yo también los padezco),

y ese estúpido orgullo (puedo comprenderte).



Cuéntame cómo mueres.

Nada tuyo es secreto:

la náusea del vacío (o el placer, es lo mismo);

la locura imprevista de algún instante vivo;

la esperanza que ahonda tercamente el vacío.



Cuéntame cómo mueres,

cómo renuncias —sabio—,

cómo —frívolo— brillas de puro fugitivo,

cómo acabas en nada

y me enseñas, es claro, a quedarme tranquilo.