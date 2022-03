Cuinant el 8 de març

El 8 de març dones del món de la cuina i de la restauració de Catalunya es reuniran a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm per celebrar el Gastrodona, una jornada plena de demostracions culinàries i xerrades que podrem seguir en directe pel canal de YouTube de Gastroevents.



Des de les nou del matí i fins gairebé les quatre de la tarda, podrem veure i aprendre de xefs com Ada Parellada, Carlota Claver, Eli Farrero, i Martina, Clara i Carlota Puigvert; de pastisseres com Gessamí Caramés i Roselyn Costantino; o de la sommelier Meritxell Falgueras, que maridarà els plats amb cerveses Damm. A més a més, hi haurà empresàries, productores i elaboradores com Cande Andreu, secretària del Consell Regulador de la DOP Oli Terra Alta; Núria Gibert, directora del Gaig Restaurant a Singapur; Marisol Piñana, peixatera de Deltebre amb trenta-cinc anys d’experiència, o Patty Torres i Berta Argenté, responsables de She Bistro, un projecte social que, a través de la cuina, forma i dona feina a dones víctimes de violència de gènere.



L’acte serà presentat per la periodista i comunicadora gastronòmica Carme Gasull i el periodista, gastronòmada i dinamitzador de Repicat Events Lluís Bofill. Tot seguit podeu consultar-ne l’horari:



9.00: Benvinguda a càrrec de Carme Gasull i Lluís Bofill.

9.30: Ada Parellada (restaurant Semproniana, Barcelona).

10.00: Meritxell Falgueras (Celler de Gelida, Barcelona).

10.10: Gessamí Caramés (programa Cuines de TV3) i Cande Andreu (Consell Regulador

de la DOP Oli Terra Alta).

10.50: Núria Gibert (Gaig Restaurant, Singapur) i Fina Navarro (restaurants Gaig

Barcelona i Petit Comitè, Barcelona).

11.20: Meritxell Falgueras.

11.30: Carlota Claver (restaurant La Gormanda, Barcelona).

12.00: Roser Torras (Grup GSR).

12.30: Roselyn Costantino (Escola Culinària Tequierococinar, Barcelona) i Marta Suárez

(Barry Callebaut Ibérica).

13.00: Meritxell Falgueras.

13.10: Gemma Muray i Clara Soler (Caram Caram!).

13.40: Leidy Johanna Aya Veja (Mariscos Cormar, Sant Carles de la Ràpita) i Marisol

Piñana (Peixatera Marisol, Deltebre).

14.20: Meritxell Falgueras.

14.30: Eli Farrero (restaurant El Ventador, Barruera).

15.00: Patty Torres i Berta Argenté (She Bistro).

15.20: Martina, Clara i Carlota Puigvert (restaurant Les Cols**, Olot).