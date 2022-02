Darwin, dubtes i progrés

Foto: PROMarcus Böckmann

Charles Darwin va néixer el 12 de febrer de 1809 a Shrewsbury (Anglaterra) i va morir el 19 d’abril de 1882 a Down House (Anglaterra). El seu pare era metge i financer i la seva mare va morir quan ell tenia 8 anys. Recordem el naturalista anglès –que va formular la teoria de l’evolució per selecció natural– amb 14 reflexions.



1. Si no hi ha dubtes, no hi ha progrés.



2. El que es preocupa per gastar una hora del seu temps encara no ha descobert el valor de la vida.



3. Les espècies que sobreviuen no són les més fortes, ni les més ràpides, ni les més intel·ligents, sinó les que s’adapten millor al canvi.



4. La història es repeteix. Aquest és un dels seus errors.



5. La ignorància genera més confiança que la que sovint genera el coneixement: són els que saben poc, i no els que saben molt, els que afirmen positivament que un problema mai podrà ser resolt per la ciència.



6. Sense l’especulació no hi ha cap nova observació.



7. Si les desigualtats socials dels humans no són una causa natural, siguem conscients de la nostra infàmia.



8. No ens agrada considerar iguals que nosaltres uns animals que hem convertit en els nostres esclaus.



9. L’amistat d’un home és una de les millors mesures per saber el seu valor.



10. A la llarga història de la humanitat (fins i tot de l’espècie animal), els qui aprenen a col·laborar i a improvisar són els que més possibilitats tenen de sobreviure.



11. L’essència de l’instint és que és seguit al marge de la raó.



12. La meva ment sembla haver-se convertit en una espècie de màquina que fabrica lleis a partir d’una gran col·lecció de fets.



13. L’amor per a tots els éssers vius és el més noble atribut de l’home.



14. Els viatges serveixen per descobrir que al món hi ha moltes persones amb un cor excel·lent, que sempre estan disposades a servir-nos encara que no les tornem a veure mai més.



Què és la teoria de l’evolució? Aquest vídeo ens ho explica: