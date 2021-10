«Un poema és l’experiència d’un moment i de tota una vida», T. S. Eliot

El poeta, dramaturg i crític literari T. S. Eliot (Saint Louis, Missouri, 1888 – Londres, 1965) va estudiar filosofia a la Universitat Harvard. Més endavant es va traslladar a França i al Regne Unit per continuar-se formant. Un cop a Londres va trobar feina al Lloyds Bank i va conèixer Ezra Pound, qui el va introduir en el món literari anglès. El 1925 va començar a treballar a l’editorial Faber & Gwyer, on va acabar ocupant el càrrec de director. Guardonat amb el Premi Nobel de Literatura (1948) per la seva contribució a la poesia moderna, és un dels poetes més rellevants en llengua anglesa del segle XX. Edicions de 1984 ens en presenta la Poesia completa traduïda en català per Josep M. Jaumà. Us n’oferim un poema, en la versió en català i en l’original, extret del quadern personal de Valerie Eliot, que va ser la seva secretària i la seva segona dona, i amb qui finalment va ser feliç.





Dormir junts

Dormir junts inclou despertar-se un instant,

despertar-se pel goig d’observar l’estimada,

d’escoltar la respiració regular i pregona

que em diu que està adormida.



El meu braç envolta el seu cos nu,

amb la mà copso el seu pit; el mugró

empeny fins al centre mateix del meu palmell

estremit de tendresa.



Moc els dits suaument cap al seu melici sota el melic

toquen el delicat borrissol

fins a descansar en el pèl entre les seves cuixes.



El miracle de dormir junts és la Confiança.

¿Per què la meva mà hauria de despertar-la? Fins adormida,

inconscient però alerta, coneix la mà que la sosté,

coneix els dits que l’acaronen.





Sleeping together

Sleeping together includes a little waking,

Waking for the joy of watching over the beloved,

Listening for the deep and regular breathing

That tells me she is sleeping.



My arm is round her naked body,

My hand is cupping her breast; her nipple

Puches into the very centre of my palm

Which quivers with tenderness.



My fingers move softly below, to her navel

And touch the delicate down beneath her navel,

Coming to rest on the hair between her thighs.



The miracle of sleeping together is: Confidence

Why should my hand wake her? Even in her sleep

Unconscious but aware, she knows the hand that holds her,

Knows the fingers that caress her.





Poesia completa, T. S. Eliot © del pròleg: Josep M. Jaumà

© de la traducció: Josep M. Jaumà

© d’aquesta edició: Edicions de 1984, s. l.



