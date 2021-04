Einstein, la ciència i la vida

Foto: Viquipèdia Albert Einstein, un dels científics més importants de la història, va néixer a Ulm, Alemanya, el 14 de març del 1879 i va morir a Princeton, Estats Units, el 18 d’abril del 1955. L’alemany que va formular la Teoria de la Relativitat també va destacar per les seves reflexions. El recordem amb 14 pensaments que ens mostren la seva forma d’entendre la ciència i la vida.

1. L’única manera d’escapar dels efectes corruptors dels elogis és continuar treballant.







2. No tinc cap talent especial, només sóc apassionadament curiós.







3. La imaginació és més important que el coneixement.







4. Si vols descriure la veritat fes-ho de forma senzilla, i l’elegància deixa-la per al sastre.







5. La ment és com un paracaigudes, només funciona si la tenim oberta.







6. Una persona que mai ha comès un error mai ha intentat res de nou.







7. Si A és l’èxit en la vida, llavors A=x+y+z. El treball és la x, el joc la y, i la z és mantenir la boca tancada.







8. Quina època més trista, la nostra: és més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici.







9. El matrimoni només és una esclavitud d’aparença civilitzada.







10. L’educació és el que ens queda quan oblidem tot el que hem après a l’escola.







11. El més important és no deixar de fer-se preguntes.







12. Hi ha dues coses infinites, l’estupidesa humana i l’univers, i de la segona no n’estic segur.







13. Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor, l’electricitat i l’energia atòmica: la voluntat.







14. Mai penso en el futur, arriba massa aviat.