El gaspatxo de la Marina

“He après a cuinar gràcies a la meva mare, la Marina, i aquest és el llegat més gran que em deixa. Pot semblar simple i en canvi és molt gran perquè a la cuina hi podem trobar tot el que realment importa a la vida: amor en l’elaboració del plat i a la taula; salut, perquè una cuina d’observança pot calmar el cos i l’ànima; comunió, confidència (si les parets de la cuina parlessin…). I sobretot hi he trobat espiritualitat. Cuinar pot arribar a ser una llarga meditació. Per tot el que han suposat les estones de cuina amb la mare, proposo aquest recull de receptes.” Ho escriu Cristina Molner a La cuina de la Marina. La seva mare va patir un ictus a principis del 2022, i d’un dia per l’altre va perdre la parla i la memòria. Aquest llibre, acompanyat d’il·lustracions de la seva neboda, Anna Molner, recupera els seus plats. Organitzat en les quatre estacions de l’any, hi trobem receptes com la que us oferim: la del gaspatxo. Els guanys del llibre (que es pot comprar escrivint aquí: info@anoiadca.org) van a l’Associació de Dany Cerebral Adquirit Anoia.



Foto: Catorze

A la capsa de les receptes hi he trobat la lletra també del pare. Amb els anys s’ha anat implicant a la cuina i ara elabora melmelades, conserves i confitats. Aquesta sopa d’estiu la fa millor que ningú a la família i és un recuperador immediat de l’estat que provoca la xafogor d’aquesta època de l’any.



Ingredients

2 kg de tomàquet dolç pelat

200 g de cogombre

1 ceba tendra

200 g pebrot verd

200 g pebrot vermell

200 g de pastanaga (opcional)

1 gra d’all

3 cullerades de vinagre

2 cullerades d’oli d’oliva

Pebre negre

Sal

Preparació

Triturem tots els ingredients amb una batedora o un robot de cuina i ho passem per un colador xinès. Rectifiquem de sal, pebre, oli i vinagre al gust. Servim ben fred.